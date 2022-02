Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kilka dni temu Antek Królikowski i Joanna Opozda zostali rodzicami. Na świat przyszedł Vincent, a dumni rodzice szybko podzielili się radosną nowiną ze światem. Świeżo upieczony tata nie był obecny u boku żony, kiedy ta z małym chłopcem opuszczała szpital. Już wcześniej pojawiły się doniesienia o zakończeniu ich związku.

Zobacz wideo Antek Królikowski w konflikcie ze swoim teściem

Nikt nie przypuszczał, że po wydarzeniach ostatnich miesięcy para może się rozstać. Informator "Pomponika" podał, że nowa wybranka Antka Królikowskiego, kiedy zaczęła spotykać się z aktorem, również była zajęta, a nawet zaręczona. Nie jest nikim z show-biznesu i miała być sąsiadką małżeństwa. "Pudelek" informuje, że rodzina Królikowskiego już poznała wybrankę. Bliscy Antka ponoć twierdzą, że w końcu zrozumiał błąd, jaki popełnił, żeniąc się z Joanna Opozdą.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska w ogniu krytyki. Chodzi o Antka

Wygląda na to, że aktor nie jest jedyną osobą, której się oberwało. Krytyczne komentarze pojawiły się także pod jednym z wpisów Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. Mama aktora składała mu życzenia, a internauci byli bezlitośni. Piszą, że syn aktorki jest "nieogarnięty życiowo i nieodpowiedzialny".

Ma pani syna nieogarniętego życiowo.

Przykre jest to, że Antek przedstawił rodzinie kochankę, a rodzina nie zareagowała. Też mam syna w tym wieku, miał 17 lat, gdy został ojcem bliźniaczek. I potrafił się ogarnąć i stworzyć rodziny. Dziś dziewczynki mają 13 lat. To my, matki, odpowiadamy za wychowanie naszych synów. Pani, niestety, słabo się do tego przyłożyła - zaczęła jedna z internautek.

Proszę spytać syna, jak będzie się czuł, gdy usłyszy, jak jego syn powie tatusiu do innego mężczyzny. Bo życzę Asi odpowiedzialnego partnera, który pokocha ją i dziecko.

Internauci są oburzeni tym, że Antek Królikowski przedstawił rodzinie kochankę, a oni w żaden sposób nie zareagowali.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska postanowiła odpowiedzieć na zaczepki internautów. Nie jest jej wstyd za zachowanie syna. Jak twierdzi nie potrzebuje współczucia i apeluje, aby komentujący zajęli się sobą.

No buduje dobro jak się patrzy, współczuję pani - czytaliśmy w komentarzach.

Proszę się zająć sobą, nie potrzebuję współczucia. Mam nadzieję, że zbuduje - odpisała Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Nie wstyd pani z takim wpisem?

Nie - odpowiedziała krótko Ostrowska-Królikowska.

Chwilę później aktorka wyłączyła opcję komentowania wpisu.

