Madonna stawia się Władimirowi Putinowi. Wrzuciła nagranie. W punkt!

Ataki wojenne Rosji w Ukrainie poruszyły cały świat. Wiele osób zdecydowało się na pomoc potrzebującym. Emigranci przekraczając polską granicę, mogą liczyć na wsparcie. Wielu artystów postanowiło włączyć się do zbiórek najpotrzebniejszych rzeczy, organizowania transportów czy noclegów. Swoje zasięgi na social mediach wykorzystują do wygłaszania sprzeciwu wobec działań Putina. Jak się okazuje, do akcji #freeukraine dołączyło wiele nazwisk z zagranicznego show-biznesu. Aktorka Mila Kunis oraz jej mąż Ashton Kutcher wyjaśnili fanom, dlaczego ta wojna dotyka ich osobiście. Angelina Jolie nie pozostała dłużna - jej organizacja niesie pomoc potrzebującym. Do wielu gwiazd wygłaszających swoje poglądy dołączyła Madonna.

Madonna stawia się Putinowi. Stworzyła szokujące nagranie

Na Instagramie królowa popu postanowiła okazać solidarność z zaatakowanym przez Władimira Putina narodem. Na relacjach pojawiają się nagrania i wypowiedzi ludzi znajdujących się w Ukrainie. Swój komentarz postanowiła zostawić w poście.

Bezsensowna i napędzana chciwością inwazja Rosji na Ukrainę musi zostać powstrzymana! Prosimy o wysłanie pomocy humanitarnej na pomoc milionom obywateli Ukrainy, których życie w tej chwili dotknęło ten kryzys! Putin naruszył każdą istniejącą umowę dotyczącą praw człowieka. Putin nie ma prawa próbować wymazać istnienia Ukrainy. Wspieramy pana Prezydenta Zełenskiego! Modlimy się za ciebie i twój kraj! Niech Bóg was błogosławi!

Do słów potępiających prezydenta Rosji oraz wspierających Ukrainę dołączyła trzydziestosekundowe nagranie. Na kadrach przewijają się obrazy zbombardowanych budowli, rannych ludzi czy Putina porównanego do Hitlera. Co jakiś czas pojawia się tańcząca piosenkarka, mówiąca: Can't take it (nie możesz tego wziąć). Filmik zobaczyło miliony fanów, a ponad 700 tysięcy zostawiło instagramowe "serduszko".