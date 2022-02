Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Antek Królikowski i Joanna Opozda w sierpniu 2021 roku wzięli ślub, a w sieci szybko zaczęły się pojawiać doniesienia o ciąży aktorki. Internauci wróżyli burzliwą relację, która nie ma szans na szczęśliwe zakończenie. Wygląda na to, że mieli rację.

Wszystko wskazuje na to, że aktor znów dał się ponieść emocjom. Od jakiegoś czasu mogliśmy zauważyć, że relacja małżonków uległa pogorszeniu. Antek Królikowski zapewniał, że kocha swoją żonę i z niecierpliwością wyczekują dziecka. Joanna Opozda tymczasem pozbyła się z instagramowego opisu drugiego członu nazwiska.

Przed przyjściem na świat Vincenta Królikowski zorganizował huczne przyjęcie, na którym nie pojawiła się jego żona. Jak udało się ustalić "Pudelkowi", rodzina aktora wiedziała o jego romansie już od jakiegoś czasu. Aktor miał zrozumieć, że ślub był błędem po sytuacji z udziałem Dariusza Opozdy.

Wiedzą, że Antek jest zakochany i, prawdę mówiąc, kamień spadł im z serca. Uważali, że decyzja o ślubie z Joanną była błędem i została podjęta zbyt szybko. Po sytuacji z Dariuszem Opozdą utwierdzili się w przekonaniu, że Antek i Joanna pochodzą z dwóch różnych światów - podaje informator "Pudelka".

