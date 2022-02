Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Meghan Markle pojawiła się 26 lutego u boku księcia Harry’ego, kiedy ten odbierał Nagrodę Prezydenta NAACP Image Awards za szczególne osiągnięcia i zasłużoną służbę polityczną. Para w ostatnim czasie pomagała kobietom w Teksasie oraz promowała szczepionki.

Podczas wydarzenia książę Harry postanowił odnieść się do wojny na Ukrainie. Zwrócił uwagę, że jej obywatele potrzebują pomocy z całego świata.

Chcielibyśmy podziękować mieszkańcom Ukrainy, którzy pilnie potrzebują naszego stałego wsparcia jako globalnej społeczności - zaczął.

Wnuk królowej Elżbiety II przyznał, że on i jego żona pochodzą z całkowicie innych światów, ale łączy ich zobowiązanie do życia w służbie i walce z niesprawiedliwością.

Myślę, że można śmiało powiedzieć, że pochodzę z zupełnie innego środowiska niż moja niesamowita żona, ale nasze życia połączyły się z jakiegoś powodu. Łączy nas zobowiązanie do życia w służbie, odpowiedzialność za walkę z niesprawiedliwością i przekonanie, że najważniejsze jest wysłuchanie tego, co najczęściej pomijane.

Ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć Meghan Markle pierwszy raz od 100 dni. Paradowała po Kalifornii w jasnym komplecie. Tym razem żona księcia Harry'ego postanowiła na równie świetną stylizację. Miała na sobie asymetryczną sukienkę ombre od Christophera Johna Rogersa, która wyeksponowała zgrabne nogi. Całość uzupełniła srebrnymi sandałkami na obcasie od Aquazzury. Fani aktorki dopatrzyli się także na jej ręce pamiątki po księżnej Dianie - pięknej bransoletki.

