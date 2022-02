Więcej informacji na temat sytuacji w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Cały świat od kilku dni przejmuje się losami mieszkańców Ukrainy po ataku Rosji. Polki i Polacy przecierają oczy ze zdumienia - nie mogą uwierzyć w to, co dzieje się u naszych południowo-wschodnich sąsiadów. Na szczęście nie jesteśmy bierni i wiele osób organizuje zbiórki, dzięki którym można zebrać najpotrzebniejsze rzeczy dla uchodźców. Polacy pomagają też Ukraińcom ze znalezieniem pomocy medycznej oraz miejsc, w których mogą się zatrzymać. Do pomocy włączyło się również wiele gwiazd, w tym Dorota Szelągowska. Dekoratorka wnętrz zdawała sobie sprawę z faktu, że w jej ekipie remontowej jest sporo Ukraińców, dlatego wiedziała, że musi im pomóc.

Zobacz wideo Szelągowska pokazuje dom. Sprawdź, co ma w szufladach!

Dorota Szelągowska wspiera Ukraińców z pracy. Zdobyła się na wielki gest!

Dorota Szelągowska nie ukrywa, że jest bardzo zżyta z ekipą remontową "Totalnych remontów Szelągowskiej". Wypowiada się o nich ciepło na antenie programu, często pokazuje ich w mediach społecznościowych. Teraz prezenterka na InstaStories postanowiła podzielić się z fanami informacjami o tym, w jakiej sytuacji są Ukraińcy, z którymi współpracuje przy programach. Z wypowiedzi gwiazdy wynika, że ma dla nich miejsce noclegowe i odpowiednią pomoc. Wzruszają też słowa na temat postawy Ukraińców oraz ich bliskich.

Moje chłopaki. Odpowiadam zbiorowo i jednocześnie strasznie dziękuję za ten zalew pytań. Jestem w kontakcie z Iwanem - jakby co, opcje mieszkaniowe i pomocowe zapewnione. Michał pojechał po synów, reszta została w Polsce. Na razie, bo każdy myśli o tym, żeby walczyć. Nie umiem tego w sobie pomieścić. Matki, babcie odmówiły możliwości przyjechania do Polski... - czytamy.

Dorota Szelągowska Instagram / dotindotin screen

Na tym jednak nie koniec. Szelągowska wykorzystuje swoje zasięgi na Instagramie i dzieli się linkami, pod którymi można znaleźć informacje, jak pomóc Ukraińcom albo gdzie oni sami mogą szukać pomocy.

