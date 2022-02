Paweł Królikowski zmarł 27 lutego 2020 roku w wieku 58 lat. Mijają więc dokładnie dwa lata od śmierci aktora. Katarzyna Skrzynecka, która występowała z artystą w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" (oboje byli jurorami), postanowiła uczcić pamięć po zmarłym przyjacielu.

Katarzyna Skrzynecka wspomina Pawła Królikowskiego

Katarzyna Skrzynecka była poruszona śmiercią Pawła Królikowskiego. Kiedy aktor zmarł, żegnała go we wzruszających słowach. Teraz, po dwóch latach od śmierci aktora, wspomina go równie ciepło. Podczas rozmowy z "Faktem" zdobyła się na wzruszające słowa. Zdradziła, jak zapamiętała przyjaciela.

Paweł był cudownym wrażliwym artystą i poetą. Zawsze mówił piękną polszczyzną i używał wspaniałych porównań. On zawsze miał serce na wierzchu i nigdy nie wstydził się pokazać swoje emocji. To był fantastyczny przyjaciel, którego w jury "Twoja twarz brzmi znajomo" nikt nie zastąpi, bo nikt nie jest taki jak on. Oczywiście każdy nowy juror jest wspaniały w swej wyjątkowości, ale Królika nikt zastąpić nie może i zawsze będziemy za nim tęsknić — powiedziała.

Paweł Królikowski zmarł w szpitalu, nie udało się go uratować

Paweł Królikowski zmagał się z chorobą neurologiczną. Poważne problemy ze zdrowiem aktor zaczął mieć już w 2015 roku, kiedy trafił do szpitala w związku z bólem głowy i nudnościami. Lekarze zdiagnozowali wówczas u niego tętniaka mózgu, którego musieli usunąć operacyjnie. W grudniu 2019 roku artysta znów trafił na oddział neurochirurgiczny. Przeszedł wówczas kolejną operację a później rehabilitację. Królikowski nie mógł jednak opuścić szpitala ze względu na infekcję, która wdała się po operacji. Pod koniec stycznia 2020 roku stan Pawła Królikowskiego się pogorszył. Konieczna była kolejna operacja. Niestety, mimo starań lekarzy, aktor zmarł.

