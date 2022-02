Więcej informacji i ciekawostek na temat rodziny królewskiej znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

26 lutego 2022 roku na stadionie Twickenham odbył się ważny mecz rugby pomiędzy drużyną angielską a walijską. Na trybunach nie zabrakło wielu znanych twarzy, a wśród nich księcia i księżnej Cambridge oraz ich syna. Nie byłoby w ich wyjściu nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że trzeci w kolejce do tronu książę George pokazał w pewnym momencie język, co zdążyli uchwycić fotoreporterzy. Mimo rozbawienia księżnej Kate, książę William zacisnął zęby i nie wyglądał na zadowolonego z tego, co przed chwilą zobaczył.

Książę George pokazał język. Mama rozbawiona, a ojciec zacisnął zęby. Książę William był zły na syna?

Książę William i księżna Kate oraz książę George wzięli udział w meczu Six Nations International Rugby Union pomiędzy Anglią a Walią na stadionie Twickenham. Wnuk Elżbiety II zaprezentował się w eleganckim zestawie: czarnych spodniach w kant, białej koszuli i wełnianym swetrze. Zestaw dopełnił czerwonym krawatem oraz grubym, wełnianym płaszczem. Tego dnia księżna Kate wybrała, podobnie jak jej mąż, prostą i klasyczną stylizację. Do czarnych cygaretek przed kostkę dobrała obcisły golf i modną marynarkę w pepitkę. Rodzice postanowili ubrać dziewięcioletniego synka w także stylową, ale przede wszystkim wygodną stylizację złożoną z kurtki Ralpha Laurena i prostych spodni. Tak wystrojeni poszli na trybuny stadionu. Widać było, że bardzo dobrze bawili się w czasie oglądania rozgrywek rugby. W pewnym momencie zadowoleni rodzice zobaczyli, że ich syn pokazuje język.

Cała sytuacja bardzo rozbawiła księżną Cambridge, której fotoreporterzy zrobili zdjęcie, na którym szeroko się uśmiecha. Innego zdania mógł być książę William, który nie wyglądał na rozbawionego, a jego zaciśnięta szczęka mogła wskazywać, że jest zdenerwowany z powodu zachowania dziecka. Myślicie, że syn royalsów dostał reprymendę od ojca?

