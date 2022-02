Więcej informacji i ciekawostek na temat stylu gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Joanna Trzepiecińska zyskała sporą rozpoznawalność, dzięki roli Alutki w serialu "Rodzina zastępcza". Rola oryginalnej artystki żyjącej we własnym świecie podbiła serca widzów Polsatu. Aktualnie aktorka nie może narzekać na brak propozycji zawodowych. Oprócz wyzwań telewizyjno-teatralnych gwiazda zadebiutuje także w programie TVN - "Mask Singer", gdzie zasiądzie przy stole jurorskim u boku Kuby Wojewódzkiego, Julii Kamińskiej i Kacpra Rucińskiego. Ostatnio w związku z premierą nowego telewizyjnego show pojawiła się pod studiem "Dzień dobry TVN". Jej stylizacja wzbudziła poruszenie fotoreporterów. Spójrzcie tylko na te buty!

Joanna Trzepiecińska wygląda niczym nonszalancka paryżanka. Jej styl zachwyca!

Aktorka od wielu lat nie gościła w telewizji. W 2022 roku postanowiła to zmienić i podjęła decyzję o zostaniu jurorką nowego show TVN - "Mask Singer". Jurorzy w wiosennym programie telewizyjnym będą musieli odgadnąć tożsamość 12 uczestników, którzy będą występować przed nim przebrani za zwierzęta, rośliny czy różnych ludzi.

Nowa rola gwiazdy wiążę się także z udzielaniem wywiadów i większą ekspozycją publiczną. Dokładnie tak było tym razem. Aktorka pojawiła się pod studiem "Dzień dobry TVN" w wyjątkowo minimalistycznej i gustownej stylizacji. Miała na sobie świetne, skórzane spodnie rurki, delikatną, prawdopodobnie lnianą koszulkę i... buty na traktorowej podeszwie. Motocyklowe botki wzbudziły w nas zachwyt! Nadały całości ciekawego, rockowego charakteru. Do tego dobrała dobrej jakości wełniany płaszcz i kremowy szalik od Benettona.

Cały look prezentował się naprawdę światowo i bardzo gustownie. A wy, co myślicie o stylizacji gwiazdy?

