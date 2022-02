Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Adriana Kalska 26 lutego obchodziła 36. urodziny. Z tej okazji gwiazda "M jak miłość" opublikowała na Instagramie kadry z urodzinowego przyjęcia. Kalska uśmiecha się na nich i wygląda na szczęśliwą. Nie zabrakło też balonów wskazujących a wiek gwiazdy. Fotografie choć piękne, to nieco nietypowe, bo... czarnobiałe.

Do zdjęć załączyła też opis:

Stara baba wysiaduje... Dziękuję wszystkim za życzenia. Jedyne czego sobie dziś życzę to zdrowia, pokoju na świecie i poszanowania dla ludzkiego istnienia. Jestem wdzięczna za to, co mam. Miłego dnia mimo wszystko. Ściskam mocno wszystkich - napisała.

Adriana Kalska świętuje urodziny. W komentarzach życzenia

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy. Życzenia składali aktorce nie tylko fani, ale też koledzy z show-biznesu.

Spełnienia marzeń - napisała Marcelina Ziętek.

Najlepszego Ada! - życzył Tomasz Ciachorowski.

Wszystkiego najszczęśliwszego Adulka - dodała Katarzyna Skrzynecka.

Wszystkiego co najlepsze Ada. Spełnienia. Pamiętam, jak się poznaliśmy. Życzę ci kolejnych wspaniałych ról - napisał Sebastian Stankiewicz.

Urodzinowe zdjęcia solenizantki polubili też między innymi Michał Koterski czy Julia Kamińska. A co z Mikołajem Roznerskim? Aktor mimo że nadal obserwuje na Instagramie byłą partnerkę, nie złożył jej życzeń pod urodzinowym wpisem. Szkoda, choć niewykluczone, że przesłał życzenia innym sposobem.

My jednak dołączamy się do życzeń, które przesłały aktorce gwiazdy. Sto lat i samych wspaniałości.

