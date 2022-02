Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Najnowsze doniesienia podają, że reprezentacja Polski w piłce nożnej nie zmierzy się z Rosją. Wiadomość podał 26 lutego 2022 roku w mediach społecznościowych Cezary Kulesza. Sprawę w dobitnych, a zarazem poruszających słowach postanowił skomentować zawodnik polskiej reprezentacji, bramkarz Wojciech Szczęsny. Odwołał się do więzów krwi i pochodzenia swojej żony, Mariny Łuczenko-Szczęsnej, która jest z pochodzenia Ukrainką.

Wojciech Szczęsny stanął murem za Ukrainą. Jego wypowiedź porusza

Prezes PZPN poinformował na Twitterze, że polska reprezentacja nie zmierzy się z Rosją w meczu barażowym o Mistrzostwa Świata 2022 w Katarze. Powodem podjęcia tej decyzji jest wojna w Ukrainie. Działacz sportowy wyznał:

Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z reprezentacją Rosji. To jedyna słuszna decyzja - podkreślił.

Do oświadczenia prezesa PZPN szybko odniósł się piłkarz polskiej reprezentacji, Wojciech Szczęsny. W poruszającym apelu mężczyzna w bardzo mocnych słowach przypomniał, że jego żona, Marina Łuczanko-Szczęsna pochodzi z Ukrainy. Piłkarz dodał także, że na Ukrainie nadal przebywa część ich rodziny. Napisał:

Moja żona urodziła się w Ukrainie, w żyłach mojego syna płynie ukraińska krew, część naszej rodziny dalej tam jest, wielu moich pracowników to Ukraińcy i wspaniali ludzie. Gdy widziałem cierpienie i strach na ich twarzach zdałem sobie sprawę, że nie mogę udawać, iż nic się nie dzieje.

Następnie dopowiedział, że Władimir Putin uderzył w najważniejsze wartości europejskie, napadając na Ukrainę:

W momencie, w którym Putin zadecydował o inwazji na Ukrainę, wypowiedział wojnę nie tylko temu krajowi, ale wartościom, które uznaje Europa. Wolność, niepodległość i przede wszystkim pokój.

Oświadczenie piłkarza udostępniła w relacji na Instagramie jego żona, Marina Łuczenko-Szczęsna.

