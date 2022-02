Więcej informacji ze świata show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Antek Królikowski i Joanna Opozda w romantycznym tańcu na swoim weselu

Często mówi się, że narodziny dziecka cementują związek. Niestety, nie zawsze tak się dzieje. Ostatnio pojawiły się informacje, że Joanna Opozda i Antoni Królikowski już zdążyli się rozstać. Aktorka wyszła z synem ze szpitala jedynie w towarzystwie mamy. Nie tylko ta aktorska para zakończyła związek tuż po powitaniu na świecie pociechy.

Byli w związkach, ale trafili razem na plan. Ich miłość zrodziła się na oczach kamer

Joanna Opozda i Antoni Królikowski

Joanna Opozda i Antoni Królikowski KAPiF

Joanna Opozda i Antoni Królikowski pierwszy raz zostali razem sfotografowani w lipcu 2020 roku. Spotykali się przez kilka miesięcy, lecz niespodziewanie pod koniec roku, doszło do rozstania pary. Już dwa miesiące później zaczęły pojawiać się plotki, że zakochani wrócili do siebie. Medialne doniesienia okazały się prawdą, a Joanna i Antoni wkrótce potem się zaręczyli. W sierpniu aktorska para stanęła na ślubnym kobiercu. Pod koniec września ubiegłego roku małżonkowie ogłosili, że spodziewają się pierwszego dziecka. Niedawno media obiegła informacja, jakoby małżonkowie mieli się rozstać. Ponoć Antoni Królikowski zostawił żonę dla innej kobiety.

Anna Wendzikowska i Patryk Ignaczak

Anna Wendzikowska i Patryk Ignaczak KAPiF

Ojcem pierwszej córki Anny Wendzikowskiej jest Patryk Ignaczak. Dziennikarka i muzyk przez kilka lat byli parą. Wystąpili nawet razem na okładce "Gali". Niestety, wkrótce po narodzinach Kornelii, zdecydowali się zakończyć związek.

Anna Wendzikowska i Jan Bazyl

Anna Wendzikowska i Jan Bazyl KAPiF

Dziennikarka chyba nie ma szczęścia w miłości. Z ojcem drugiej córki, Janem Bazylem, także rozstała się krótko po porodzie. Podobno Wendzikowska i Bazyl spotykali się już kilka lat wcześniej, a związek, którego owocem jest Antonina, miał być drugą szansą.

Monika Mrozowska i Maciej Auguściński

Monika Mrozowska z dziećmi KAPiF

Aktorka jest matką czwórki dzieci, które mają trzech różnych ojców. Wydawało się, że z tatą najmłodszego, Lucjana, Monika Mrozowska wreszcie odnalazła szczęście. Wygląda jednak na to, że gwiazda "Rodziny zastępczej" znów została sama. Wskazuje na to post, który aktorka opublikowała na Instagramie.

Przez ostatnich prawie 12 miesięcy tylko przez trzy noce Lucek nie spał ze mną. Na te trzy noce pierwszy raz pojechał do swojego taty, a ja wyjechałam z dziewczynami na weekend na deskę do Zakopanego. I w końcu się przyzwoicie wyspałam - napisała Mrozowska.

Internauci uznali to za jednoznaczny dowód, że aktorka została samodzielną matką.

Córka Pauliny Krupińskiej zadała jej nietypowe pytanie [PLOTEK EXCLUISVE]

Olga Frycz i Grzegorz Sobieszek

Olga Frycz i Grzegorz Sobieszek Instagram/tojafrycz

Aktorka i zawodnik boksu tajskiego planowali wspólną przyszłość. Kiedy Olga Frycz ogłosiła radosną nowinę, spodziewano się, że przyjście na świat dziecka może tylko umocnić uczucie zakochanych. Wkrótce po narodzinach córki doszło do rozstania pary. Byli zakochani dbają jednak o to, aby pociecha miała kontakt z obojgiem rodziców.

Katarzyna Dowbor i Jerzy Baczyński

Katarzyna Dowbor kapif.pl

Gospodyni programu "Nasz nowy dom" i redaktor naczelny "Polityki" byli razem pod koniec lat 90. Kiedy się spotkali, oboje byli w związkach. W 1999 roku na świat przyszła ich córka Maria, relacja nie przetrwała jednak próby czasu.

Weronika Książkiewicz i Krzysztof Latek

Weronika Książkiewicz i Krzysztof Latek KAPiF

W 2010 roku Weronika Książkiewicz została mamą Borysa. Z ojcem chłopca, biznesmenem Krzysztofem Latkiem, aktorka rozstała się niespełna trzy miesiące po porodzie. Koniec związku nastąpił w bardzo nieprzyjemnej atmosferze. Po latach byłym zakochanym udało się porozumieć. Najważniejsze jest dla nich to, aby ich syn miał dobre relacje z obojgiem rodziców.

Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak

Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak Instagram.com/ magdalena___stepien

Ta para rozstała się jeszcze przed narodzinami potomka. Poznali się na Instagramie, spotykali przez kilka miesięcy, a potem pierwszy raz rozstali. Powodem miała być rzekoma zdrada piłkarza. Zakochani zbyt długo nie wytrzymali osobno. Niedługo po rozpadzie związku znów byli razem. Wkrótce potem ogłosili też, że spodziewają się dziecka. Niestety, Jakub Rzeźniczak porzucił Magdalenę Stępień, gdy była w ósmym miesiącu ciąży. Teraz modelka walczy o zdrowie ich syna, u którego wykryto guza wątroby.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy