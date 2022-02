Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Marta Manowska dała się poznać widzom, jako gospodyni jednego z najpopularniejszych show TVP, "Rolnik szuka żony". Prezenterka telewizyjna w formacie pomagała uczestnikom w odnalezieniu miłości. Szybko zdobyła sympatię widzów, a co za tym idzie także nowe projekty zawodowe. Publiczność TVP może ją oglądać także w "Sanatorium miłości" czy "The Voice Senior". Oprócz jej wystąpień w popularnych programach rozrywkowych niewiele wiemy o jej życiu prywatnym. Kilka tygodni temu prasa rozpisywała się na temat relacji dziennikarki z bratem Pawła Bodziannego z "Rolnik szuka żony", Robertem. Jak jest naprawdę? Mężczyzna zabrał głos w sprawie.

Zobacz wideo Zdradzamy, jak wyglądają kłótnie Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony". Zdziwieni?

"Rolnik szuka żony". Robert Bodzianny uchyla rąbka tajemnicy na temat relacji z Martą Manowską

Plotki o rzekomym romansie Marty Manowskiej i Roberta Bodziannego nasiliły się, gdy w mediach społecznościowych pojawiło się ich wspólne zdjęcie z wakacji w Meksyku. Dziennikarka długo nie ujawniała, co ją łączy z mężczyzną, ale w pewnym momencie w rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że są tylko przyjaciółmi, którzy lubią ze sobą spędzać czas i podróżować:

Ja bardzo szanuję prywatność Roberta, on moją. Okazało się, że dobrze nam się podróżuje. Robert jest bardzo spokojny, stonowany, ma dużą intuicję - podkreśliła gwiazda.

Mężczyzna długo nie zabierał głosu w sprawie, ale niedawno postanowił uchylić rąbka tajemnicy, gdy udostępnił na Instagramie opcję zadawania pytań przez obserwatorów. Jedno z nich dotyczyło jego relacji z Martą Manowską:

Kim jest dla ciebie Marta? - dopytywali internauci.

Mężczyzna odpowiedział w żartobliwy sposób.

Za parę dni będzie bratową.

Napisał, dodając przy tym uśmiechniętą emotikonę. Widać, że brat uczestnika show TVP wie, jak wybrnąć nawet z najbardziej kłopotliwej sytuacji. Następnie dodał rodzinne zdjęcie brata Pawła i jego przyszłej żony, Marty Paszkin.

Robert Bodzianny, Paweł Bodzianny, Marta Paszkin Instagram / jaba0909 screen

