Paulina Krupińska od prawie dwóch lat współprowadzi poranny program "Dzień dobry TVN". Na antenie towarzyszy jej Damian Michałowski. Prywatnie prezenterka jest żoną Sebastiana Karpiela-Bułecki, z którym ma dwójkę dzieci - córkę Antoninę i syna Jędrzeja. W ostatnim wywiadzie dla Plotka, modelka opowiedziała o swojej rodzinie.

Córka Pauliny Krupińskiej zapytała ją, czy się jej wstydzi

Niedawno Paulina Krupińska udzieliła wywiadu dziennikarce Plotka. Prezenterka otworzyła się na temat życia prywatnego i rodziny. Prowadząca "Dzień dobry TVN" przyznała, iż jej dzieci nie do końca zdają sobie sprawę, że mają sławnych rodziców.

Ona (córka Pauliny Krupińskiej - przyp. red.) jak sobie ogląda bajki o księżniczkach, to dla niej VIP to jest osoba, która mieszka w pałacu, ma kierowcę, ma szofera i szafy uginające się od ubrań - żartowała prezenterka.

Modelka wyznała, że dzieci sławnych osób, wbrew powszechnej opinii, wcale nie mają łatwiej.

Dzieci osób publicznych nie mają wcale łatwiej. Komuś się może wydawać, że to jest super start, że od razu mają nazwisko i będzie im się łatwiej przedzierać przez te wszystkie drzwi. Z drugiej strony mają na barkach taki ciężar, że muszą zasłużyć też sami, jako oni, a nie tylko dzieci znanych rodziców (...) Wydaje mi się, że mają przerąbane- powiedziała gwiazda.

Paulina Krupińska mówiła też, że wraz z mężem już dawno zdecydowali o nieupublicznianiu wizerunku swoich dzieci. Niestety maluchy jeszcze nie rozumieją, dlaczego rodzice nie pokazują ich twarzy. Córka prezenterki zapytała ją kiedyś, czy się jej wstydzi.

Moja Tosia za każdym razem, jak nagrywam coś na Instagram, to mówi: mamo, a pokażesz mnie, czy ty się mnie wstydzisz? (...) Ona jeszcze na swój, dziecięcy rozum tego nie rozumie, ale mam nadzieję, że kiedyś to doceni - wyznała prowadząca "Dzień dobry TVN".

