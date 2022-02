Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Książka "Wszyscy wiedzieli" przybliża czytelnikowi problem mobbingu i molestowania w środowisku filmowym i teatralnym. Autorką publikacji jest Karolina Korwin-Piotrowska. To nie spodobało się Katarzynie Dowbor, która w mediach społecznościowych zarzuciła pisarce hipokryzję i wypomniała jej złe zachowanie sprzed lat. Teraz głos zabrała Joanna Koroniewska, która nie zgodziła się z teściową.

Dowbor masakruje Korwin Piotrowską. "Obrzydliwe lansowanie się na krzywdzie innych"

Joanna Koroniewska broni Karolinę Korwin-Piotrowską

O problemie mobbingu w polskich szkołach teatralnych mówi się już od kilku lat. Kolejne historie ofiar, co jakiś czas docierają do opinii publicznej, wywołując przy tym powszechne oburzenie. Temat postanowiła zgłębić Karolina Korwin-Piotrowska, która w swojej książce opisuje historie skrzywdzonych aktorów. Krytycznie do owej publikacji odniosła się Katarzyna Dowbor, która pod jednym z postów promujących książka uderzyła w dziennikarkę.

Pani Karolino! Czytam te wszystkie wywiady z panią i zachwyt nad pani odwagą i jest mi bardzo smutno. Szkoda, że tak szybko zapomniała pani, jak w programie "Magiel towarzyski" niszczyła pani ludzi. (...) Nie zapomnę, jak na antenie pytała pani, kto to jest Katarzyna Dowbor, co ona takiego osiągnęła w dziennikarstwie, dla mnie nic. Zabolało! Nigdy pani nie przeprosiła, a ma czelność oceniać innych ludzi. Dla mnie to, co pani robi, to obrzydliwe lansowanie się na krzywdzie innych. Ja pani wybaczyłam, ale nie zapomniałam - napisała.

Karolina Korwin-Piotrowska nie odpowiedziała wprost na te słowa. W mediach społecznościowych napomniała jedynie, że jest różnica pomiędzy mobbingiem a krytyką. Teraz w obronie autorki "Wszyscy wiedzieli" stanęła Joanna Koroniewska. Warto tutaj wspomnieć, że aktorka jest jedną z bohaterek książki. W publikacji możemy przeczytać, jak wykładowca w szkole filmowej nie pozwolił jej opuścić zajęć, gdy chciała spotkać się z umierającą mamą. W rozmowie z "Faktem" gwiazda przypomniała, że powinniśmy się cieszyć, że powstała tak ważna książka.

W tej całej medialnej aferze zapomina się o tym, co jest clue problemu- powstała bardzo ważna książka wraz z nieprawdopodobnymi wręcz dramatami ludzkimi, ich historiami - podkreślała Koroniewska.

Przypomnijmy, że Joanna Koroniewska jest synową Katarzyny Dowbor. Myślicie, że relacje rodzinne przetrwają całe zamieszanie?

