Eurowizja 2022. Jest nagła zmiana decyzji w sprawie Rosji. "Jesteśmy apolityczni, ale..."

Więcej wiadomości na temat Eurowizji 2022 znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

"Zanim podjęliśmy tę decyzję, EBU (Europejska Unia Nadawców) przeprowadziła szerokie konsultacje ze swoimi członkami" - czytamy w oświadczeniu, opublikowanym przez Europejską Unię Nadawców, czyli organizatora Konkursu Piosenki Eurowizja. Wreszcie jest już decyzja, na którą czekano od ponad doby - Rosja nie weźmie udziału w tegorocznej Eurowizji.

Zobacz wideo Co zrobić, by wygrać Eurowizję? Analizujemy sympatie widzów na podstawie przykładów z zeszłych lat

Eurowizja 2022. Rosja wykluczona z konkursu!

Europejska Unia Nadawców jak na razie okazała się bardziej skuteczna w decyzjach na temat Rosji, niż Unia Europejska czy FIFA. Po dobie od początku ataków Rosji na tereny Ukrainy podjęto decyzję, że żaden rosyjski zespół nie wystąpi w czasie tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizja 2022. Choć nie padło słowo "wykluczamy", konsekwencje tej decyzji są oczywiste: Rosja została de facto wykluczona z Eurowizji 2022.

EBU ogłasza, że Rosja nie weźmie udziału w Konkursie Piosenki Eurowizja 2022. EBU podjęła decyzję na podstawie rekomendacji ciała zarządczego, bazując na zasadach konkursu oraz wartościach EBU. W świetle bezprecedensowego kryzysu w Ukrainie, uwzględnienie udziału Rosji w tegorocznym Konkursie spowodowałoby upadek reputacji całej rywalizacji. Zanim podjęto tę decyzję, EBU przeprowadziła szerokie konsultacje ze swoimi członkami - czytamy w oświadczeniu.

Europejska Unia Nadawców jest apolityczną organizacją, oddaną wartościom i służbie publicznej, ale chcemy chronić wartości rywalizacji kultur, która prowadzi do międzynarodowej wymiany i wzajemnego rozumienia, łączy publiczność, szanuje różnorodność za pomocą muzyki i jednoczy Europę na jednej scenie - zakończyła oświadczenie EBU.

Decyzja poprzedzona została ostrzeżeniami, jakie w stronę EBU wystosowały niektóre państwa, m.in Finlandia, Islandia, Litwa, Estonia czy Ukraina. EBU jeszcze w czwartek pozostawała na stanowisku, że sama organizacja oraz Eurowizja są "apolityczne" i zarówno Ukraina, jak i Rosja, oczekiwane są na występach w maju.

Eurowizja 2022. Fani popierają decyzję Europejskiej Unii Nadawców

W mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy obserwatorów konkursu. Fani generalnie są zadowoleni z decyzji EBU, jednak wskazują na to, że nastąpiła ona dopiero po tym, jak niektórzy ważni członkowie Eurowizji zaczęli grozić wycofaniem się z tegorocznych rywalizacji.

Jedyna akceptowalna decyzja - ale oczywiście nastąpiła tylko dlatego, że inne kraje, jak Finlandia czy Norwegia zagroziły EBU, że nie wezmą udziału, jeśli Rosja nie zostanie usunięta. Niezależnie jednak od tego, lepiej późno niż wcale!

Współczuję rosyjskim muzykom - nie mają nic wspólnego z wojną Putina. Ale to jedyna słuszna droga. Do wszystkich przyzwoitych Rosjan: to nie jest decyzja przeciwko wam, tylko przeciwko działaniom Putina!

Bardzo miłe zaskoczenie ze strony EBU. Chociaż byłoby również świetnie zobaczyć, jak Rosja dostaje zero punktów...

To najlepsza decyzja. Szkoda tylko, że z powodu jednej osoby tylu niewinnych cierpi.

Konkurs Piosenki Eurowizji w tym roku odbędzie się w Turynie, we Włoszech.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie https://wiadomosci.gazeta.pl/ukraina

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28151855,wojna-w-ukrainie-gdzie-uzyskac-pomoc.html

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28148032,ukraina-jak-pomoc-mieszkancom-kraju-juz-trwaja-zbiorki.html

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28149929,przyjaciele-z-ukrainy-tu-znajdziecie-uzyteczne-kontakty.html