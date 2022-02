Bądź na bieżąco. Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Joanna Opozda i Antek Królikowski niespełna trzy dni temu zostali rodzicami. We wtorek, 22 lutego na świat przyszedł długo wyczekiwany syn Vincent. Mogłoby się wydawać, że trudny czas już za małżonkami. Jednak to nie mąż odebrał żonę ze szpitala. Problemów w życiu aktorki ciąg dalszy.

Joanna Opozda opuściła szpital. Nie towarzyszył jej mąż

Aktorka trzy dni po porodzie mogła wrócić do domu z dzieckiem. Pod szpitalem została przyłapana przez paparazzi. Na twarzy gwiazdy widać smutek i zmęczenie. Aktorka, wychodząc ze szpitala, trzymała na rękach syna. Można zauważyć, że na palcu nie ma obrączki. Na zdjęciach trudno także dopatrzyć się Antka Królikowskiego. Joannę Opozdę ze szpitala odebrała matka. Sytuacja zdaje się potwierdzać doniesienia o rozstaniu pary.

Narodziny pierwszego dziecka powinny być najpiękniejszym momentem w życiu rodziców. Niestety wczorajsze doniesienia to kolejny problem, z którym w ostatnim czasie musiała zmagać się aktorka. Przypominamy, że kilka miesięcy temu małżeństwo zostało wciągnięte w medialną aferę przez ojca aktorki. Doprowadziło to do pogorszenia się stanu zdrowia Opozdy i trafiła do szpitala z ciążą zagrożoną. W tej kwestii wszystko skończyło się dobrze. Aktorka urodziła zdrowego i pięknego chłopca. Na razie nie odniosła się konkretnie do rozstania z Królikowskim.

Jak potoczyła się historia związku Królikowskiego i Opozdy?

