Królowa Elżbieta II przechodzi obecnie zakażenie koronawirusem. W sieci zaczęły pojawiać się plotki na temat złego stanu zdrowia monarchini. Portal Hollywood Unlocked podał nawet fałszywą informację o śmierci królowej. Wiadomość okazała się plotką, a Pałac Buckingham poinformował, że Elżbieta II powoli wraca do zdrowia. Ze względu na wiek oraz stan monarchini postanowiono odwołać audiencje online, podczas których jej wysokość miała zabrać głos. W piątek serwis Daily Mail podał nowe informacje na temat stanu zdrowia królowej Elżbiety II.

Królowa Elżbieta II przechodzi COVID-19. Nowe informacje o stanie zdrowia monarchini

Brytyjski serwis podaje, że królowa wraca do zdrowia, a objawy COVID-19 ustępują. Według informatora portalu, osoby z najbliższego otoczenia monarchini są zdumione, jak szybko pokonała koronawirusa. Pomimo coraz lepszego samopoczucia, królowa wciąż odpoczywa w zamku w Windsorze i pozostaje pod czujną opieką lekarzy. Wcześniej rzecznik Pałacu Buckingham informował, że na inny termin przesunięto spotkania online, w których miała uczestniczyć królowa. Jej wysokość nie ma też w planach żadnych dodatkowych zobowiązań w tym tygodniu. Na następną środę zaplanowana jest natomiast rozmowa telefoniczna Elżbiety II z Borisem Johnsonem, premierem Wielkiej Brytanii. Monarchini i szef brytyjskiego rządu planują dyskutować przede wszystkim na temat najlepszych możliwych rozwiązań sytuacji w Ukrainie.

Mamy nadzieję, że informacje podane przez Daily Mail są prawdziwe, a królowa Elżbieta II już wkrótce powróci do pełni sił.

