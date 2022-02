Bądź na bieżąco. Więcej o życiu prywatnym gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Maciej Orłoś niedawno potwierdził informacje o trzecim rozwodzie. Kilka miesięcy temu wyprowadził się od Joanny Twardowskiej-Orłoś i zaczął spotykać się z byłą partnerką aktora Jacka Borkowskiego, młodszą o 23 lata Pauliną Koziejowską. Głos zabrała także druga żona prezentera Ewa Orłoś, która wspomniała, że mąż poprosił ją o rozwód, kiedy ta ciężko chorowała.

Była żona Orłosia wspomina przykry rozwód. Mąż zostawił ją, gdy ciężko chorowała

Macieja i Ewę Orłoś spotkała ogromna tragedia. Ich drugie dziecko po porodzie, żyło jedynie dwa tygodnie. Żona prezentera wielokrotnie mówiła w wywiadach, że ten straszny ból znosiła sama, ponieważ męża nie było przy niej. Robił on wtedy wielką karierę w TVP. Para postanowiła spróbować raz jeszcze zajść w ciąże. Udało się, lecz miało to też swoje konsekwencje.

By uratować dziecko, musiałam leżeć plackiem. Najgorsza była świadomość, że przez to wszystko muszę przejść sama. Czułam, że Maciek oddalił się ode mnie - wspomina.

Żona Orłosia urodziła drugie dziecko w ósmym miesiącu ciąży, po czym zapadła w śpiączkę. Jak wspominała, to nie mąż zajmował się nią po wybudzeniu, lecz starszy syn Rafał. Ewa Orłoś wyznała w wywiadzie dla "Oliwia", że dziennikarz poprosił o rozwód, gdy ta była jeszcze ciężko chora.

Mąż poprosił mnie o rozwód, kiedy byłam bardzo ciężko chora - wyznała.

Już wtedy czuła, że jej małżeństwo się kończy.

Nie robiłam mu żadnych problemów. Już wcześniej podświadomie wyczuwałam, że mąż był myślami przy innej kobiecie. Nie mogłam się długo pogodzić z jego odejściem.

Życie prywatne Macieja Orłosia

Pierwszą żoną dziennikarza była aktorka Monika Jóźwik. Ich małżeństwo jednak nie przetrwało próby czasu. Prezenter szybko znalazł sobie nową miłość, a była nią Ewa Orłoś. Doczekali się dwóch synów Rafała i Antoniego. To małżeństwo, także zakończyło się rozwodem. Trzecią żoną Macieja Orłosia została Joanna Twardowska-Orłoś, z którą dziennikarz doczekał się syna Kuby oraz córki Melanii. Obecnie Orłoś spotyka się z Pauliną Koziejowską.

