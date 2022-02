Agnieszka Hyży inaczej wyobrażała sobie swój ślub. Ma żal do dziś. "Jest mi przykro"

Więcej aktualności znajdziesz na Gazeta.pl

Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży pobrali się 17 lipca 2015 roku w Rzymie. Chcieli uniknąć medialnego rozgłosu i powiedzieć sobie sakramentalne "tak" z dala od fotoreporterów. Dla obojga był to już drugi ślub. Choć poprzednie małżeństwo Agnieszki nie było medialne, to Grzegorz i jego eks żona, Maja Hyży, zdobyli popularność, jako małżeństwo konkurujące ze sobą w muzycznym programie "X Factor". Mimo że dla Agnieszki ślub z Grzegorzem jest jednym z najpiękniejszych dni w jej życiu, to nie wszystko poszło zgodnie z planem.

Agnieszka Hyży gorzko wspomina swój ślub

Para zdecydowała się o ważnym dniu powiedzieć jedynie rodzinie oraz garstce przyjaciół i specjalnie wybrali się do Rzymu, aby uniknąć zainteresowania fotoreporterów.

Był inny, dlatego, że chcieliśmy wszystko zrobić na swoich warunkach, właściwie tylko tak dla siebie. To, że pojechali tam z nami bliscy, to była decyzja na 2-3 tygodnie przed ślubem. (…) Poza tym, z szacunku do dawnego życia, nie chcieliśmy robić z tego jakiegoś wielkiego wydarzenia z fajerwerkami - opowiedziała w rozmowie z Żurnalistą.

Niestety podczas pobytu pary w Rzymie spotkała ich grupa turystów, która zrobiła zdjęcia i sprzedała je brukowcowi. Agnieszce do dzisiaj jest przykro, że jej dalsza rodzina dowiedziała się o ceremonii z kolorowej prasy.

Bardzo bolało mnie to, że dołożyliśmy wszelkich starań i wydaliśmy na to sporo pieniędzy, żeby mieć tę intymność i zachować tę informację dla siebie. (…) Do dziś jest mi przykro, że zdjęcia z Kapitolu w Rzymie zostały sprzedane przez polską grupę turystów jednej z polskich gazet i że w trakcie mojej krótkiej podróży poślubnej otrzymałam telefon od zaprzyjaźnionej osoby z mediów, że nasze zdjęcia zostały kupione i jutro trafią na okładkę. Było to smutne - wyznała Żurnaliście.

Para od niedawna wychowuje syna Leona. Agnieszka ma dziewięcioletnią córkę z pierwszego małżeństwa z Mikołajem Witem. Grzegorz Hyży również ma dwóch starszych synów z byłą żoną, Mają.

