Kilka dni temu urodził się syn Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. W mediach społecznościowych posypały się gratulacje od innych gwiazd. Wszystko wskazywało na to, że nic nie może zakłócić ich szczęścia. Rzeczywistość okazała się jednak nieco inna. Najprawdopodobniej para od dłuższego czasu zmagała się z problemami w związku, co ostatecznie miało zakończyć się rozstaniem. Na jaw wychodzą kolejne, zaskakujące doniesienia w tej sprawie.

Antoni Królikowski miał się wdać w romans, gdy jego ciężarna żona była unieruchomiona w łóżku, walcząc o donoszenie ciąży

Jak podaje serwis Pudelek, najprawdopodobniej nową wybranką aktora jest kobieta niezwiązana ze światem show-biznesu. Antoni Królikowski miał ją poznać, gdy przeprowadził się do mieszkania, które jego małżonka dostała w prezencie od swojego taty.

Izabela była sąsiadką Joanny, ale w najgorszych snach Asia nie przypuszczała, że Antek może zachować się aż tak perfidnie. Kiedy o wszystkim się dowiedziała, przestał się jakoś specjalnie ukrywać z romansem i zaczął zabierać nową ukochaną na imprezy. Przedstawił ją nawet rodzinie - ujawnia informator serwisu pudelek.pl.

Co więcej, okazało się, że aktor i prawniczka najprawdopodobniej zamieszkali już razem.

Kiedy wszystko się wydało, Izabela wyprowadziła się z sąsiedztwa Joanny do apartamentu w zupełnie innej dzielnicy Warszawy, gdzie zamieszkała już razem z Antkiem. W ten weekend wybierają się razem na jakiś romantyczny wypad, chyba w góry. Asia jest zdruzgotana - zdradził informator.

Skontaktowaliśmy się z Joanną Opozdą, aby zweryfikować informacje na temat rozstania.

Jestem w połogu, dwa dni po urodzeniu dziecka. Proszę o uszanowanie mojej prywatności w tym czasie - czytamy w wiadomości przesłanej do naszej redakcji.

