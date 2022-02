Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Syn pary aktorów, Vincent, urodził się 22 lutego. Przyjście na świat chłopca było szeroko komentowane w mediach, a gratulacje dla świeżo upieczonych rodziców płynęły i od fanów, i od wielu polskich gwiazd. Wydawało się, że po wymarzonym ślubie, przejściu kilku wzlotów i upadków i narodzinach wyczekiwanego syna na Joannę Opozdę i Antka Królikowskiego czekają już tylko szczęśliwe chwile. Niestety, jak doniósł informator Pudelka, mąż Opozdy miał znaleźć sobie już inną partnerkę.

Burzliwe związki Antka Królikowskiego od dawna przyciągały uwagę mediów. Dlatego gdy paparazzi przyłapali go kilka razy podczas wspólnych wieczorów z aktorką Joanną Opozdą, ponownie zaroiło się od plotek. W lipcu 2020 roku Królikowski potwierdził oficjalnie, że są parą.

Zainteresowanie mediów jest tak duże, że cóż ja mogę innego powiedzieć - to prawda, spotykamy się z Asią. Nie chcę się wdawać w szczegóły, ale dziękuję serdecznie za gratulacje - powiedział wówczas w rozmowie z Plejadą.

Niedługo później aktorzy zaliczyli wspólny debiut na salonach i oficjalnie stali się jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. W sierpniu tego samego roku wyjechali na wakacje nad Morze Śródziemne, a Opozda pochwaliła się na Instagramie pierwszym wspólnym zdjęciem. Od tego czasu zaczęli regularnie pojawiać się na ściankach, a w mediach społecznościowych można było podglądać wspólne życie pary.

Sielanka trwała aż do końca 2020 roku, kiedy w mediach zaczęły pojawiać się doniesienia o kryzysie. Joanna Opozda była wówczas zasypywana pytaniami, czy to prawda, że ona i Antek nie są już razem. Aktorka na początku 2021 roku zdecydowała się potwierdzić pojawiające się plotki.

W odpowiedzi na liczne pytania od dziennikarzy i mediów chciałabym potwierdzić, że rozstaliśmy się z Antkiem. Antkowi szczerze życzę wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku poukłada swoje sprawy. Ja też planuję skupić się na tym, co zawsze chciałam robić. Dlatego ograniczam social media. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego w nowym roku - napisała wówczas na Instagramie.

Kryzys okazał się wówczas tylko chwilowy, bo już dwa miesiące później para została przyłapana przez paparazzich podczas wypoczynku na nartach. Po kolejnych miesiącach niedopowiedzeń i spekulacji Królikowski i Opozda oficjalnie potwierdzili, że znów są szczęśliwą parą, ponownie stając się obiektem zainteresowania mediów. Wkrótce na fanów zakochanych czekało kolejne zaskoczenie - Joanna Opozda i Antek Królikowski zaręczyli się. Para nie miała szczęścia, bo mimo że starali się ukryć ten fakt w tajemnicy, informację przekazał makijażysta gwiazd Harry Jefferson.

Na ślubnym kobiercu zakochani stanęli 7 sierpnia 2021 roku. Ceremonia odbyła się w kościele św. Wojciecha na warszawskiej Woli, a przyjęcie weselne odbyło się w Zdunowie. Wśród zaproszonych gości pojawiło się wiele polskich gwiazd, w tym Marina Łuczenko-Szczęsna, Patryk Pniewski czy Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, a na Instagramie życzenia młodej parze złożył nawet sam Andrzej Duda. Ślub Królikowskiego i Opozdy rozpoczął kolejną lawinę plotek, tym razem o ciąży aktorki. Chociaż obydwoje początkowo zaprzeczali, ostatecznie kilka miesięcy po po tym, jak powiedzieli sobie sakramentalne "tak", potwierdzili, że ich rodzina się powiększy.

Okres ciąży był dla Joanny Opozdy wyjątkowo trudny. Aktorka zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, przez które musiała spędzić sporo czasu w szpitalu.

Jak dowiedziałam się o ciąży byłam przeszczęśliwa i obiecałam sobie od razu, że zaczną się zdrowo odżywiać, rzuciłam cukier, zaczęłam gotować, piec zdrowe ciasta na stewii, spacerować minimum kilometr dziennie i tak te pierwsze dziesięć dni były zdrowym życiem. Później zaczęły się niestety problemy zdrowotne, bardzo poważne i tak naprawdę większość czasu spędziłam w łóżku, na patologii ciąży. Także w żaden sposób nie dbam o siebie w ciąży, ubolewam nad tym, ale wygląd u mnie zszedł na drugą stronę i najważniejsze jest zdrowie moje i mojego dziecka - mówiła w rozmowie z Plotkiem.

Na początku stycznia, na krótko przed rozwiązaniem, do mediów wyciekły informacje o poważnych problemach rodzinnych Opozdy. Ojciec aktorki strzelał do drzwi, za którymi znajdowała się jej matka, siostra oraz mąż. Nagrania z całej tej sytuacji wyciekły do sieci, a sprawą zajęła się prokuratura. Wszystko to ponownie odbiło się na zdrowiu Joanny Opozdy, która mogła wówczas liczyć na wsparcie Antka Królikowskiego.

Teraz, kiedy powinnam skakać z radości, bo już niedługo zostanę mamą, jestem rozwalona psychicznie i fizycznie. Nie mogę jeść, spać, ciągle wymiotuję. Dziś wylądowałam w szpitalu, z silnymi skurczami i bólami. Wszystko z nerwów. Dostałam ataku paniki, nie mogłam oddychać. Piszę o tym, bo martwię się o zdrowie mojego dziecka. Prawie całą ciążę przeleżałam chora w łóżku, a teraz jeszcze to. Naprawdę nie daję już rady, a przecież mój mały synek odczuwa wszystko to, co ja. Mam straszne wyrzuty sumienia, że od kilku dni nie mogę przestać płakać, a on pewnie to czuje. Próbuję się uspokoić, ale w obecnej sytuacji to chyba graniczy z cudem - pisała na InstaStories.

Mimo trudności 22 lutego aktorka urodziła zdrowego chłopca, któremu rodzice nadali imię Vincent. Pierwsze zdjęcie dziecka rozczuliło fanów i przyjaciół pary, a gratulacjom nie było końca. Niestety, aktor rzekomo zaczął już układać sobie życie u boku innej kobiety. Poprosiliśmy Joannę Opozdę o komentarz w tej sprawie, jednak nie zdecydowała się potwierdzić medialnych doniesień.

