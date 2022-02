Więcej aktualnych informacji przeczytasz na stronie Gazeta.pl

"Lista Plotka" to cotygodniowy format, w którym popularni twórcy internetowi stają przed ciekawymi, a czasami trudnymi pytaniami. Ostatnim gościem programu był Władysław Zijajew, który podobnie jak jego poprzednicy, zdradził kilka interesujących informacji na swój temat.

Zobacz wideo "Wtedy życie było beztroskie". Władek Jestem wspomina minione lata i zdradza swoje marzenia [Lista Plotka]

"Lista Plotka". Do jakiego momentu w przeszłości chciałby wrócić Władek?

Władek w rozmowie z naszą prowadzącą wyznał, że gdyby miał możliwość powrotu do przeszłości, najchętniej wróciłby do czasów szkolnych. Przy okazji zdradził, dlaczego wybrał akurat ten moment w swoim życiu.

Na pewno chciałby się cofnąć do gimnazjum. Wtedy życie było takie beztroskie, w ogóle pieniądze nie były potrzebne […] Teraz trzeba zarabiać. No było dużo lepiej niż teraz.

Co ciekawe, okazało się, że Władek przez dziesięć lat grał w piłkę nożną i tęskni za regularnymi treningami. Oprócz tego tiktoker chciałby wrócić do czasów, gdy u jego boku była ukochana osoba.

"Lista Plotka". Największe marzenia Władka

Władek zdradził nam również jakie są jego największe marzenia. Okazało się, że tiktoker stawia na ekstremalne wrażenia. Wśród rzeczy, których chciałby spróbować w najbliższej przyszłości był sok ze spadochronem oraz bungie. Oprócz tego na liście znalazł się też kurs gotowania.

O czym jeszcze opowiedział Władek? Najnowszy odcinek "Listy Plotka" obejrzysz w wideo na górze artykułu.

Władysław Zijajew jest znanym twórcą internetowym, który w mediach społecznościowych zgromadził grono fanów. Na TikToku obserwuje go milion użytkowników. Władek aktywnie udziela się również na Instagramie. Szerszej publiczności dał się poznać przy okazji walki na gali, jak Hype MMA.

