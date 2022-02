Więcej aktualnych informacji na temat sytuacji w Ukrainie przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podał do wiadomości 25 lutego 2022 roku, że według jego źródeł wynika, że "jest celem numer jeden", a jego najbliższa rodzina jest oznaczona jako "cel numer dwa". Porażające słowa głowy Ukrainy zdaniem rzecznika Departamentu Stanu USA, Neda Price'a, który wypowiedział się na antenie stacji telewizyjnej CNN, mogą mieć pokrycie w rzeczywistości, bo prezydent Ukrainy jego zdaniem "pozostaje głównym celem Rosjan".

Zobacz wideo Czy Putin powienien stanąć przed Trybunałem w Hadze za ludobójstwo? Zalewski nie ma wątpliwości

Hanna Lis o sytuacji na Ukrainie. Inne gwiazdy też zabrały głos

Zełenski o sytuacji w Ukrainie. Padły mocne słowa

W nocy z czwartku na piątek, do swoich rodaków oraz innych państw zwrócił się prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Powiedział:

Wiem, że Rosjanie rozsiewają wiele fałszywych informacji. Szczególnie tę, że rzekomo opuściłem Kijów. Jestem w stolicy.

Prezydent napadniętego przez Rosję kraju cały czas pozostaje w stolicy. Wyznał też, że w Ukrainie pozostaje jego najbliższa rodzina, o którą bardzo się boi:

Według naszych informacji, dla wroga jestem celem numer jeden. Moja rodzina to cel numer dwa. Oni chcą zniszczyć Ukrainę politycznie poprzez likwidację głowy państwa - podkreślił.

Ze słowami prezydenta zdaje się zgadzać rzecznik Departamentu Stanu USA, Ned Price, który na antenie CNN wypowiedział te oto słowa:

Prezydent Zełenski uosabia demokratyczne aspiracje i ambicje Ukrainy i narodu ukraińskiego, dlatego też pozostaje głównym celem Rosjan.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Relacja na żywo

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

"Hotel Paradise". Już nie jest miło. Pierwsza puszka pandory poróżniła uczestników