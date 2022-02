Michael Madsen włamał się na cudzą posesję. Został zatrzymany

Więcej ciekawych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Aktor znany z roli w filmie "Kill Bill", Michael Madsen, trafił do aresztu po tym, jak miał wtargnąć do obcego domu. Do zdarzenia doszło w mieście Malibu w stanie Kalifornia. Przypominamy, miesiąc temu aktor przeżył ogromną rodzinną tragedię - jego 26-letni syn odebrał sobie życie.

Zobacz wideo Biznesy gwiazd. Niektórym udało się odnieść sukces!

Hanna Lis o sytuacji na Ukrainie. Inne gwiazdy też zabrały głos

Michael Madsen zatrzymany po włamaniu na cudzą posesję

Jak czytamy na portalu DailyMail, Madsen został zatrzymany w środę około godziny 21.00 amerykańskiego czasu. Policja aresztowała go w Malibu i zawiozła do szpitala, potem nałożyła mandat w wysokości 500 dolarów i wypuściła z aresztu nad ranem. Serwis podaje, że jeden z mieszkańców miejscowości próbował dokonać tzw. obywatelskiego aresztowania, gdy Madsen wtargnął na jego posesję, jednakże musiał wezwać policję na pomoc.

Syn Michaeal Madsena popełnił samobójstwo

W styczniu 2022 roku media obiegła informacja o śmierci 26-letniego syna Michaela Madsena, Hudsona, który był chrześniakiem Quentina Tarantino.

Hudson Lee Madsen, 26 lat, zmarł w wyniku rany postrzałowej w głowę, najprawdopodobniej odbierając sobie życie - mówiła wówczas rzeczniczka policji.

Aktor powiedział wówczas:

Jestem w szoku. Kiedy rozmawiałem z nim kilka dni temu, powiedział mi, że jest szczęśliwy. W ostatniej wiadomości napisał do mnie: kocham cię, tato.

Choć Madsen jest znany szerokiej publiczności przede wszystkim z występów w głośnych produkcjach Quentina Tarantino, to ma na koncie ponad 150 ról filmowych i telewizyjnych.

Małgorzata Rozenek chwali się podróżą do Mediolanu. W internautach aż się zagotowało

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Relacja na żywo

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy