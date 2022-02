Więcej o sytuacji w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Maja Bohosiewicz bacznie śledzi sytuację w Ukrainie i udostępnia na swoim profilu informacje ze swojego życia. Oglądając jej ostatnie relacje, możemy się dowiedzieć, że mąż gwiazdy przyleciał niedawno do Polski, a dzieci wróciły wcześniej do kraju i były pod opieką niani. Bizneswomen nie kryła strachu przed faktem, że dopiero teraz wylatuje z Dubaju do Polski, a dziećmi przez 24h zajmowała się tylko opiekunka. Późniejsze relacje poświęciła na ogłoszenie ws. pomocy potrzebującymi mieszkańcom Ukrainy. Sama od sześciu lat zatrudnia Tonię.

Maja Bohosiewicz opublikowała fragment rozmowy z najbliższą osobą znajomej Ukrainki. Jej słowa dogłębnie poruszają

Od 24 lutego cały świat z niepokojem patrzy na sytuację w Ukrainie. Atak zbrojny na naszych sąsiadów bardzo poruszył także polskich celebrytów. Maja Bohosiewicz udostępniła ogłoszenie dotyczące pomocy w zakwaterowaniu i w znalezieniu pracy potrzebującym Ukraińcom i Ukrainkom. Wiadomością, która szczególnie zapadła nam w pamięć, była krótka wymiana zdań między gwiazdą a panią Tonią, Ukrainką, z którą współpracuje od sześciu lat. Ze zdjęcia można wyczytać następujące słowa:

Pati, zapytaj proszę Tonie, czy trzeba jej jakoś pomóc? Może jej rodzinie?

Maja Bohosiewicz Instagram / Maja Bohosiewicz screen

Na co szybko odpowiedziała bliska osoba kobiety pochodzącej ze wschodniej Europy:

Ona nie da rady rozmawiać. Powiedziałam jej tylko, żeby się nie wstydziła i jeśli potrzebuje czegokolwiek, ona lub ktoś z jej rodziny, to ma dzwonić i pisać i pomożecie na tyle, ile jesteście w stanie - podkreśliła bliska roztrzęsionej kobiety.

Na pytanie o stan psychiczny kobiety odpowiedziała krótko:

Dusi ją od płaczu. (...) Powiedziałam, że słyszę jej głos i żeby nie mówiła nic. Tylko jej powiedziałam, że może na was liczyć w każdej chwili - wyznała osoba z otoczenia Ukrainki.

