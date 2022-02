Więcej na temat wpadek w telewizyjnych programach na żywo przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

REKLAMA

Kilka miesięcy temu głośnym echem w mediach odbiła się wizyta Bożeny Dykiel w "Dzień dobry TVN". Aktorka przybyła do studia, by porozmawiać z prowadzącymi o depresji. Niestety, nie popisała się, bowiem ot tak zaczęła reklamować "antydepresyjne okulary". Gospodynie, Agnieszka Woźniak-Starak oraz Ewa Drzyzga, nieśmiało przerwały monolog gwiazdy "Na Wspólnej", jednak na wizji padło o wiele słów za dużo. Dorota Wellman dosadnie dała do zrozumienia, że zareagowałaby gwałtowniej.

Zobacz wideo Małgorzata Ohme reaguje na wywiad Woźniak-Starak z Dykiel

Dorota Wellman gani Dykiel za brednie. Woźniak-Starak i Drzyzga mogą poczuć się urażone

W związku z Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją, który obchodziliśmy w środę, Dorota Wellman odniosła się do niedawnych kontrowersji, jakie w studiu "Dzień dobry TVN" wywołała Bożena Dykiel. W rozmowie z Pudelkiem dziennikarka stwierdziła, że szerzenie takich opinii jest bardzo krzywdzące.

Ja bym zdecydowanie zaprotestowała. Uważam, że depresja jest tak poważną sprawą, że nie możemy opowiadać takich pierdół. Dotyczy bardzo wielu osób w Polsce. Także osób młodych. Nie możemy lekceważyć depresji. Nie możemy mówić, że świetnie będą działały na nią dziwne okulary. Musimy traktować depresję poważnie - stwierdziła.

Gospodyni śniadaniówki podkreśliła, że stacja nie może godzić się na takie zachowanie, bowiem można odnieść wrażenie, że wspiera osoby z podobnymi problemami.

Nie po to stawiamy, my TVN i Fundacja TVN, na klinikę psychiatrii dla dzieci i młodzieży, bo nie ma takiej. Państwo się tym nie zajmuje, żeby ktoś opowiadał na naszej antenie takie pierdoły. Nie możemy sobie na to pozwolić. To jest za poważny temat. Dotyczy zbyt wielu osób - dodała.

ZOBACZ TEŻ: Marcin Bosak miał depresję. "Czułem olbrzymi dyskomfort i wstyd"

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.