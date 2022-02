Więcej na temat telewizyjnych produkcji przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Aleksandra Szwed stawiała pierwsze kroki w świecie show-biznesu jako kilkuletnia dziewczynka. Wygrała casting do roli Elizki w "Rodzinie zastępczej" i przez kilka lat grała na planie polsatowskiego serialu. Dziś jest dojrzałą kobietą, która prywatnie spełnia się w roli mamy, a zawodowo w roli prezenterki telewizyjnej oraz influencerki. Nic więc dziwnego, że jej instagramowy profil śledzi ponad 120 tys. użytkowników. To właśnie tam gwiazda opublikowała fotografię, która w szczególny sposób przypadła fanom do gustu.

Aleksandra Szwed spotkała się z "rodziną zastępczą". Fanka: Błagam o kontynuację

W środę na profilu Aleksandry Szwed pojawiło się selfie aktorki z Jarosławem Boberkiem oraz Misheel Jargalsaikhan. Spotkanie po latach z pewnością przebiegło w idealnej atmosferze, co można wywnioskować zresztą po minach zainteresowanych.

Gdy pogoda marna, więc specjalnie dla was dziś "tęcza zastępcza" - napisała uradowana Szwed.

Jak można było się spodziewać, pod postem nie brakuje pozytywnych komentarzy. Ba, mnóstwo osób tęskni za "Rodziną zastępczą", dlatego ogląda powtórki serialu.

Ekipa z mojego ukochanego serialu. Błagam o kontynuację.

Bardzo miło i ciepło was wspominam i do tej pory często goszczę "Rodzinę zastępczą" w swoim domu.

Ale ekipa! Jak świetnie was widzieć! Moje najlepsze bliźniaczki i ulubiony posterunkowy.

Przypomnijmy, w polsatowskiej produkcji mogliśmy podziwiać również aktorski talent Maryli Rodowicz, która wcielała się w Urszulę Kuzguwiak - siostrę głównej bohaterki, Anny Kwiatkowskiej. Tą z kolei grała Gabriela Kownacka. Niestety, aktorka zmarła w wieku 58 lat, przegrywając w 2010 roku walkę z rakiem.

