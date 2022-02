Więcej na temat rodziny królewskiej przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

W ostatnich dniach troska o stan zdrowia 95-letniej królowej Elżbiety zdecydowanie się zwiększyła. Brytyjska monarchini z powodu zakażenia COVID-19 i podeszłego wieku jest teraz pod czujnym okiem lekarzy, najbliższych współpracowników oraz rodziny. Pałac Buckingham, biorąc pod uwagę powyższe powody, postanowił anulować zdalne audiencje, w których miała wziąć udział. Głos zabrał rzecznik prasowy.

Zobacz wideo Tak wyglądał pierwszy post królowej Elżbiety II na Instagramie

Hanna Lis o sytuacji na Ukrainie. Inne gwiazdy też zabrały głos

Królowa Elżbieta musi zadbać o zdrowie. Jest stanowisko rzecznika pałacu Buckingham

Zdecydowano, że ze względów zdrowotnych zostaną odwołane audiencje, które miała mieć brytyjska monarchini. Jak podaje "The Guardian", rzecznik pałacu oświadczył:

Dwie wirtualne audiencje, które pierwotnie zaplanowano na dzisiaj, zostały przeniesione na późniejszy termin. Jej wysokość nadal wykonuje proste zadania - podkreślił.

Biorąc pod uwagę stan zdrowia monarchini, postanowiono także ograniczyć zakres jej obowiązków do minimum w celu szybkiego powrotu do sił po łagodnym przebiegu koronawirusa.

Nie ma w planach również żadnych dodatkowych zobowiązań w tym tygodniu - podkreślił rzecznik.

Królowa Elżbieta ma koronawirusa

Monarchini zachorowała na COVID-19, ale przechodzi go łagodnie, o czym wielokrotnie zapewniali reprezentanci pałacu.

Jej wysokość ma łagodne objawy przeziębienia, ale prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będzie kontynuowała lżejsze zadania w Windsorze - wyznał.

Królowa skończy w kwietniu 96 lat. Pierwszy raz przeciwko COVID-19 zaszczepiła się w styczniu 2021 roku. Aktualnie według brytyjskich źródeł jest już dawno po trzech dawkach szczepionki na koronawirusa.

Ukraińska tiktokerka o sytuacji w kraju. "Mężczyźni po kolei są zabierani do wojska"

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Relacja na żywo

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie