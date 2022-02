Więcej na temat zdrowych i niezdrowych pączków znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Tłusty czwartek to święto obyczajowe uwielbiane przez każdego łasucha. Zwyczaj polegający na jedzeniu kalorycznych wyrobów może jednak nieść za sobą przykre konsekwencje zdrowotne. Anna Lewandowska postanowiła wyjść naprzeciw tym obawom i zaproponować przepis na... zdrowe pączki.

Tłusty czwartek. Przepis na zdrowe pączki Anny Lewandowskiej

Lewandowska radzi, aby rozgrzać piekarnik do 180 stopni z funkcją góra-dół. Następnie wymieszać w misce mąkę kokosową z sodą oczyszczoną. Olej kokosowy rozpuścić w wodzie. Po ostudzeniu umieścić go z miodem w malakserze i blendować do uzyskania jasnej, puszystej masy. Nie przerywając miksowania, należy dodać jedno jajko. Na koniec wsypać zawartość miski z suchymi składnikami. Uzyskaną masę przełożyć do foremek naokoło połowy ich wysokości. Piec 12-15 minut. Po upieczeniu pączki należy wystudzić i udekorować.

Składniki na pączki:

80 ml oleju kokosowego

70 ml miodu

4 jaja

100 g mąki kokosowej

1/2 łyżeczki sody

Składniki na polewę:

gorzka czekolada (70% kakao)

mus kokosowy

dekoracja (chipsy kokosowe, jagody goji, kruszona pistacja, Burak Lio Shake, płatki migdałowe)

Jeśli nie lubicie gotować, zdrowe pączki Lewandowskiej możecie szukać w jej sklepach w Warszawie.

