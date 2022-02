Więcej na ten temat sytuacji na Ukrainie przeczytasz na portalu Gazeta.pl

24 lutego 2022 roku to data, która przejdzie do historii. Władimir Putin ogłosił o godzinie 4:00 rozpoczęcie operacji wojskowej na Ukrainie i wezwał ludność do złożenia broni. Doszło do bombardowań i obstrzelań na ukraińskich terenach. Polscy celebryci okazali wsparcie mieszkańcom Ukrainy w mediach społecznościowych. Solidarność z krajem Wschodniej Europy okazali m.in.: Małgorzata Kożuchowska, Hanna Lis, czy Matylda Damięcka, która dodała na Instagram poruszającą grafikę. Jacek Kurski także postanowił zabrać głos w tej sprawie i podjął decyzję dotyczącą wiosennej ramówki TVP.

Jacek Kurski zareagował na sytuację na Ukrainie. Prezes TVP odwołał wiosenną ramówkę stacji

Prezes telewizji publicznej postanowił podjąć stosowne kroki wobec sytuacji, która dotknęła wschodnią część Europy. Polityk stwierdził, że w obliczu tego, co się dzieje w Ukrainie, chce zrezygnować z corocznego wydarzenia inaugurującego wiosenny sezon ramówki telewizyjnej TVP. W związku z tym nie będzie wydarzenia, ani czerwonego dywanu, na którym pojawią się największe gwiazdy stacji. Nie będzie też oficjalnej prezentacji oferty ramówkowej na nowy sezon.

Prezes TVP opublikował także oficjalną wiadomość na Twitterze. Napisał:

W związku z bandycką napaścią Rosji na Ukrainę odwołaliśmy dzisiejszą galę ramówkową. Specjalne wydanie TVP Info teraz też w TVP1. Od 20:35 hitowy serial dokumentalny o Putinie: "Historia rosyjskiego szpiega", "1.Początki", "2.Wrogowie i zdrajcy" i "3.Wieczny przywódca". Zmiany też w ant. temat. Zapraszamy.

