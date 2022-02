Więcej szczegółowych informacji na temat sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

W czwartek 24 lutego przed godziną 4:00 polskiego czasu rosyjskie wojsko wkroczyło na teren wschodniej Ukrainy. Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił początek operacji wojskowej i wezwał ukraińskich żołnierzy do złożenia broni. W Kijowie, Oddesie i innych ukraińskich miastach przeprowadzono ostrzały rakietowe. Niewinni ludzi tracą życie.

Hanna Lis o sytuacji na Ukrainie. Inne gwiazdy też zabrały głos

Martyny Wojciechowska apeluje: Jeśli możesz pomóc, pomagaj

W mediach społecznościowych coraz więcej osób publikuje posty wspierające Ukraińców i Ukrainki. Do tego grona dołączyła Martyna Wojciechowska, która również zabrała głos w sprawie wojny.

Dzisiaj rano obudziliśmy się w zupełnie innym świecie […]. Z wielkim niepokojem obserwuję to, co dzieje się u naszych sąsiadów i mam nadzieję, że wszystkie państwa europejskie staną na wysokości zadania, ponad podziałami i zaangażują się w realną pomoc Ukrainie.

W dalszej części wpisu dziennikarka zaapelowała, aby starać się w miarę możliwości również nieść pomoc wszystkim potrzebującym.

A co my możemy zrobić? Przede wszystkim dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek szanujmy i wspierajmy ukraińskich imigrantów w naszym kraju. Dajmy im poczucie domu i tego, że są tu mile widziani. Jeśli możesz pomóc, pomagaj - napisała na Instagramie.

Gwiazdy wspierają Ukrainę

Poruszające wpisy opublikowały również inne polskie gwiazdy. Między innymi Hanna Lis, Bartek Jędrzejak czy Monika Olejnik. Z kolei Julia Kamińska upubliczniła screen rozmowy z przebywającymi na terenie Ukrainy osobami, które chcą uciec przed wojną.

Julia Kamińska pokazała wiadomości od Ukraińców przebywających w kraju. Łamią serce

