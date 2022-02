Więcej o pączkach znajdziesz na głównej stronie Gazeta.pl

Dyskusja na temat ceny pączków Magdy Gessler staje się powoli taką samą tradycją, jak jedzenie okrągłego wypieku. Temat w okolicach tłustego czwartku co roku wraca jak bumerang, a ceny, zamiast maleć, rosną. Restauratorka jednak nie przejmuje się nieustającą dyskusją wokół wartości jej słodkich wyrobów i - jak przekonuje - robi to, co do niej należy.

Tłusty czwartek. Magda Gessler nie przejmuje się wysoką ceną swoich pączków

Gessler zdradziła w rozmowie z "Faktem", że zarzuty odnośnie zbyt wysokiej ceny pączków ma w dalekim poważaniu. Po raz kolejny podkreśliła, że na wartość jej wyrobów składają się najwyższej jakości składniki, których nie żałuje w trakcie produkcji.

Mam to w d**ie. Żeby wyprodukować naprawdę dobrego pączka, trzeba wydać pieniądze. Nie robi się tego z powietrza, tylko trzeba wydać na 36 żółtek i prawie pół kilograma masła na kilogram mąki. To kosztuje - przekonuje Magda Gessler.

W ostatnim czasie w obronie pączków gwiazdy TVN stanęła Anna Mucha. Gwiazda "M jak miłość" przyznała, że słodkie wyroby Gessler kosztują dużo, bo "są wypełnione miłością, maliną i smakiem". Innym razem zaś, jedna z tiktokerek postanowiła sprawdzić na własnym podniebieniu, czy pączki restauratorki faktycznie są warte swojej ceny. Internetowa testerka zrecenzowała je jednym słowem.

