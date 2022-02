Więcej na temat brutalnego ataku Rosji na Ukrainę przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

REKLAMA

24 lutego Rosja dokonała ataku na Ukrainę. Wszyscy obserwują, co dzieje się na terenach naszych wschodnich sąsiadów. Gwiazdy, artyści wspierają i promują różne zbiórki, tymczasem oderwana od rzeczywistości Anna Wendzikowska chwali się zdjęciami z kolejnego urlopu. Wcale nie dziwimy się, że spotkała się z uzasadnioną krytyką ze strony internautów.

Zobacz wideo W orędziu Putin ostrzegł Zachód przed interwencją. "Odpowiedź Rosji będzie natychmiastowa i doprowadzi do konsekwencji, z którymi jeszcze się w historii nie spotkaliście"

Rosja atakuje Ukrainę. Anna Wendzikowska zmiażdżona przez fanów. "Pani tyłek opala, a ludzie giną"

Zachód słońca na wydmach pustyni Namib w Namibii to jedno z najpiękniejszych doświadczeń w moim życiu. Chowam do serducha, na pewno nie raz w medytacjach wdzięczności będę przywoływać sobie ten zachwycający widok - napisała pod zapierającymi dech w piersiach zdjęciami.

Zachwycalibyśmy się razem z nią pięknym zachodem słońca na pustyni, gdyby nie fakt, że Władimir Putin wypowiedział Ukrainie wojnę. Ze wstępnych informacji wynika, że są już pierwsze ofiary śmiertelne brutalnego działa rosyjskiego wojska. Anna Wendzikowska nie ma zamiaru najwyraźniej zaprzątać sobie tym głowy.

W takim dniu...

Pani tyłek opala, a ludzie giną. Wstydziłabym się w takich okolicznościach wrzucać zdjęcia.

Niestety, wrócisz do innej rzeczywistości.

Wyczucia czasu brak!

Teraz, kiedy wszyscy patrzymy w jednym kierunku, mamy oglądać relacje z podróży... Brak wyczucia - piszą zażenowani internauci.

Oby inni celebryci mieli więcej wyczucia, a kariera w social mediach nie przysłoniła prawdziwego życia, które, jak pokazują dzisiejsze wydarzenia, może być brutalne.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Relacja na żywo --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/14,166794,28147380.html

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie --> https://wiadomosci.gazeta.pl/ukraina