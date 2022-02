Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Łukasz Kuchta i Oliwia Ciesiółka poznali się dzięki udziałowi w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że w ich przypadku eksperci trafili w dziesiątkę. Para bardzo szybko znalazła wspólny język, świetnie się dogadywali, a także bardzo się sobie spodobali. Fakt, że zdecydowali się pozostać w małżeństwie, nie był wówczas dla nikogo zaskoczeniem. Związek niestety nie przetrwał próby czasu. Mimo że Oliwia i Łukasz od dawna nie są już razem, uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wrzucił na InstaStories screen z programu i przypomniał, że 23 lutego wypadałaby trzecia rocznica ślubu pary.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Łukasz wspomina ślub z Oliwią

Już w ostatnim odcinku czwartej edycji programu na jaw wyszło, że Oliwia i Łukasz spodziewają się dziecka. Chłopiec, któremu nadali imię Franek, przyszedł na świat w maju 2020 roku. Para dość szybko zdecydowała się zmonetyzować swój związek i niedługo później założyli kanał na YouTubie o nazwie "Zakuchtani". Sielanka nie trafiła długo, a filmików pojawiło się jednak dosłownie kilka. W grudniu 2020 roku Oliwia i Łukasz poinformowali o rozstaniu.

Kulisy rozwodu zdecydowali się zachować dla siebie i nie prali publicznie prywatnych brudów. Syn pary mieszka z Oliwią, która po rozstaniu przeprowadziła się do Gdańska, ale dzielą się opieką nad chłopcem. Łukasz przez pewien czas zniknął z Instagrama, a, jak przyznał w rozmowie z Party.pl, chciał na jakiś czas od wszystkiego się odciąć. W połowie 2021 roku uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydował się jednak wrócić do mediów społecznościowych. I chociaż nie jest bardzo aktywny, zdarza mu się wrzucić zdjęcie m.in. ze wspólnych chwil spędzanych z małym Frankiem. Tym większym zaskoczeniem jest fakt, że Łukasz na InstaStories przypomniał, że trzy lata temu brał ślub z Oliwią.

InstaStories Łukasza ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' instagram.com/@elkuchta

Oliwia w żaden sposób nie odniosła się do rocznicy i raczej nie ma co doszukiwać się w tym przesłanek, że Łukasz tęskni za byłą żoną. W rozmowie z Party.pl w ubiegłym roku uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podkreślił, że ten etap życia jest już zamknięty. Powiedział jednak, że życzy Oliwii jak najlepiej, bo zawsze pozostanie matką jego syna.

