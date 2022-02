Rosjanie straszą ukraińskich żołnierzy. Grożą im w SMS-ach: Uciekaj, póki jest szansa

Więcej informacji na temat inwazji Rosji na Ukrainę możecie znaleźć w tekstach na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Na wschodzie Europy można śledzić bardzo napiętą i szybko zmieniającą się sytuację. Władimir Putin ogłosił w nocy rozpoczęcie operacji wojskowej na Ukrainie i wezwał do złożenia broni. Okazuje się, że ostrzeżenie o wojnie dostali nawet ukraińscy żołnierze. Niepokojące wiadomości zaczęły dochodzić w środę, a w czwartek rano dyktator poinformował o rozpoczęciu "operacji specjalnej" w Donbasie. Wygląda na to, że Rosjanie wysyłali sygnały, że planują zaatakować Ukrainę. Oprócz ataków cybernetycznych Rosja posunęła się do tego, by zastraszyć ukraińskich żołnierzy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Tomasza Komendę wrobiono w zabójstwo, a "Masa" wsypał gangsterów. Te historie wstrząsnęły Polską w XXI wieku

Zobacz wideo Andrzej Duda: Jest to, czego najbardziej się obawialiśmy

Rosja prowadzi wojnę psychologiczną. Wyciekły SMS-y wysyłane do ukraińskich żołnierzy

Rosyjskie wojska przekroczyły granicę Ukrainy. W pierwszych godzinach "operacji wojskowej" przeprowadzono ostrzał rakietowy wokół m.in. Kijowa, Odessy i Charkowa, lotnisk i baz wojskowych. Wiadomo również, że zhakowano strony kilku ukraińskich instytucji, w tym m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. O zamiarach Putina mogą również świadczyć wiadomości, jakie w środę otrzymali żołnierze ukraińscy. Z SMS-ów można dowiedzieć się, że sugerowano żołnierzom ucieczkę i opuszczenie kraju.

Moskwa zgodziła się na wysłanie rosyjskich wojsk do Donbasu! Nadal masz czas na ucieczkę i uratowanie życia. Żołnierzu armii ukraińskiej! Wojsko Rosji jest już w Doniecku i Ługańsku, uciekaj, póki jest jeszcze na to szansa - tak brzmiały treści wiadomości.

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne "Zachód", wchodzące w skład Sił Zbrojnych Ukrainy, Rosja w ten sposób prowadzi wojnę psychologiczną.

Rosji nie uda się osiągnąć swojego celu, nic niewarte SMS-y wywołują jedynie śmiech i dumę wszystkich tych, którzy zaangażowali się w obronę Ukrainy - napisano w komunikacie Dowództwa Operacyjnego "Zachód".

Wiadomo również, że wiadomości, jakie otrzymali ukraińscy żołnierze, wysłano z numerów ukraińskich. W środę prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski wydał dekret o mobilizacji rezerwistów w wieku od 18 do 60 lat. Wprowadził również stan wyjątkowy na terenie całego kraju, który będzie obowiązywał przez 30 dni.

Ewa Szykulska cierpi po stracie męża Zbigniewa Perneja. Aktorka wspomina ślub

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Relacja na żywo

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie