Więcej na ten temat stylizacji gwiazd przeczytasz na portalu Gazeta.pl

REKLAMA

23 lutego 2022 roku odbyła się oficjalna premiera "The Batman", który wejdzie do polskich kin już 4 marca. Z tej okazji na czerwonym dywanie pojawiło się mnóstwo gwiazd, które wzięły udział w filmowej produkcji. Jedną z nich była przepiękna Zoe Kravitz, która wcieliła się w rolę kobiety-kota. Zaprezentowała się w ekstrawaganckiej i bardzo obcisłej sukience, od której fotoreporterzy nie mogli oderwać obiektywów. Robert Pattinson, który odegrał tytułową rolę superbohatera, postawił za to na oversizowy garnitur, który od wielu sezonów króluje na wybiegach największych domów mody.

Zobacz wideo "The Batman". Sprawdź, jak zagrał główną rolę Pattinson!

Hanna Lis o sytuacji na Ukrainie. Inne gwiazdy też zabrały głos

Ultraseksowna Zoe Kravitz i nonszalancki Robert Pattinson

Aktorka wybrała na tę okazję kreację od domu mody Saint Laurent, w których projektach bardzo chętnie pokazuje się także polska topmodelka, Anja Rubik - prywatnie przyjaciółka głównego projektanta marki, Anthony'ego Vacarello. Charakterystyczna dla marki czerń wyglądała bardzo seksownie, luksusowo, a zarazem kobieco. To, co zwróciło naszą szczególną uwagę, to bardzo odważne wycięcia na biuście córki Lenny'ego Kravitza. Sprawiły one, że kreacja nabrała trochę wyzywającego charakteru, co aktorka młodego pokolenia przygasiła skromną fryzurą z rockową grzywką i gładko zaczesanym koczkiem.

Zoe Kravitz Joel C Ryan / Agencja Gazeta

Odsłonięte ramiona sukienki sprawiły, że fani mogli dopatrzeć się licznych tatuaży na ciele gwiazdy. Kolczyki z delikatnymi, jasnymi perłami stanowiły idealną kropkę nad i całości stylizacji.

Aktor z kolei wybrał garnitur, który jest bardzo wysoko w trendach. Tweedowy zestaw z melanżowego, prawdopodobnie wełnianego materiału wyglądał bardzo ciekawie. Cieszy nas, że Robert Pattinson zrezygnował z typowego dopasowanego smokingu na rzecz odważniejszej wersji klasycznego garnituru. Minimalistyczną stylizację podkreślił grubą, srebrną bransoletką na lewej ręce.

Robert Pattinson, Zoe Kravitz Joel C Ryan / Agencja Gazeta

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Relacja na żywo --> Rosja zaczęła inwazję na Ukrainę

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie --> Ukraina

Vera Farmiga solidaryzuje się z narodem ukraińskim i publikuje poruszający wpis