Ewa Szykulska jest w żałobie po stracie męża. Choć Zbigniew Pernej zmarł 25 grudnia 2021 roku, to dopiero niedawno informacja przedostała się do mediów. Szykulska we wzruszających słowach pożegnała ukochanego męża, przyznając, że z trudem odnajduje się w nowej rzeczywistości. Przypominamy fragment wywiadu z aktorką, w którym wspomina, w jaki sposób para podjęła decyzję o ślubie.

Ewa Szykulska poślubiła Zbigniewa Perneja po 17 latach

Szykulska i Pernej pobrali się dopiero po 17 latach bycia w związku. Jak dowiadujemy się z archiwalnego wywiadu aktorki dla "Rewii", decyzja o ślubie była spontaniczna. Szykulska znalazła w szafie materiał, z którego zamiast zrobić zasłony, postanowiła uszyć... suknię ślubną.

To była taka spontaniczna decyzja! Miałam w szafie piękny materiał, który kiedyś kupiłam z myślą o zasłonkach. Nagle doznałam olśnienia, że byłaby z niego śliczna ślubna sukienka, a ja mogłabym w niej nieźle wyglądać. Rzekłam więc: Zbigniewie, ożenisz się ze mną? I, nie zważając na przerażenie w jego oczach, brnęłam dalej: Czyż nie przekonałeś się już, że jestem kobietą twojego życia? Przyparty do muru, wyznał, że owszem, jestem. Z obawy, żeby się nie rozmyślił, szybko pobiegłam załatwiać formalności - opowiadała przed laty "Rewii" artystka.

Zbigniew Pernej był drugim mężem Szykulskiej. Mężczyzna z zawodu był magistrem inżynierem zajmującym się motoryzacją. W swojej karierze pracował też między innymi na stanowisku szefa Polmozbytu. Uroczystości pogrzebowe Pernej odbyły się 10 stycznia 2022 roku na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej. Mężczyzna spoczął w rodzinnym grobie.

