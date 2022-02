Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Rozstanie Igi i Karola było jednym z najbardziej burzliwych w całej historii "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Między małżonkami bardzo szybko zaczęło dochodzić do napięć, kłótni i nieporozumień, a finalnie uczestnik zdecydował, że w "100 procentach chce rozwodu". Sytuacja ta miała miejsce mniej więcej pół roku przed emisją piątej edycji, czyli jesienią 2020 roku, a, jak się okazuje, rozwód nadal nie jest sfinalizowany. Karol opowiedział o tym, w odcinku specjalny programu, mimo że Iga twierdzi, że na ten temat rozmawiać im nie wolno.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iga i Karol komentują rozwód

O małżeństwie Igi i Karola, a także o późniejszej relacji uczestnika z Laurą, która również brała udział w piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ponownie zrobiło się głośno. Przyczynił się do tego odcinek specjalny matrymonialnego show, w którym na jaw wyszły nowe fakty. Okazało się m.in., że Laura i Iga przez pewien czas były bliskimi koleżankami, a Karol skontaktował się z obecną partnerką po emisji drugiego odcinka. Iga nie ukrywa też, że ma do Laury żal, bo o tym, że ona i jej mąż są parą, dowiedziała się od osób postronnych.

Iga zdecydowała się zorganizować na Instagramie Q&A, aby odpowiedzieć na dodatkowe pytania fanów, które z pewnością narodziły się po emisji odcinka. Jedno z nich dotyczyło tego, czy ona i Karol są już po rozwodzie.

Tego tematu poruszać nie możemy. Ale jakby co, nic nie utrudniam - odpisała Iga na InstaStories.

Karol chyba dostał inne wytyczne, bo kwestię rozwodu poruszył i to z dość szczegółowo. W odcinku specjalnym "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyjawił, że to on złożył pozew, a sprawa nie jest jeszcze sfinalizowana, mimo że ciągnie się od dłuższego czasu.

My z Igą jeszcze nie jesteśmy po rozwodzie. Jest w trakcie, czyli trwa to już tak naprawdę ponad rok, odkąd zgłosiłem rozwód do dalszego postępowania - mówi Karol.

Odcinek specjalny "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nagrywany był kilka miesięcy temu, więc może coś w tej kwestii się zmieniło. Jednak ze słów Igi, która podkreśla, że "niczego nie utrudnia", można wywnioskować, że sprawa cały czas jest w toku.

