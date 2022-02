Anna Lewandowska solidaryzuje się z Ukrainą. Opublikowała w mediach ważny apel

Bieżące informacje na temat sytuacji na Ukrainie możecie znaleźć na stronie głównej Gazeta.pl.

Władimir Putin wypowiedział wojnę Ukrainie i ogłosił rozpoczęcie "operacji wojskowej". Przed godziną 4:00 polskiego czasu, rosyjskie wojsko wkroczyło na teren Ukrainy. W Kijowie, Oddesie i innych ukraińskich miastach przeprowadzono ostrzały rakietowe. W mediach społecznościowych nie brakuje wpisów znanych osób, które wspierają atakowanych sąsiadów. Anna Lewandowska dołączyła do tego grona. Na Instagramie opublikowała zdjęcie, przedstawiające ukraińską flagę. Zwróciła się do fanów z apelem.

Zobacz wideo Przemieszczanie się wojsk rosyjskich z terenu okupowanego półwyspu krymskiego

Anna Lewandowska wspiera Ukrainę. Zaapelowała na Instagramie: Nie bądźmy obojętni

Gwiazdy od rana solidaryzują się z Ukrainą. Anna Lewandowska rzadko publicznie odnosi się do politycznych tematów, jednak biorąc pod uwagę wojnę na Ukrainie, żona Roberta Lewandowskiego nie mogła dłużej milczeć.

Na Instagramie opublikowała post, w którym zaapelowała o solidarność z Ukrainą.

Nie ma większego zła niż wojna. Nie bądźmy obojętni. Bądźmy #SOLIDARNIzUKRAINĄ - napisała, przy okazji publikując zdjęcie przedstawiające flagę Ukrainy.

Fani w komentarzach dziękowali trenerce za wsparcie.

Straszne to wszystko. Obudziłam się w zupełnie innej rzeczywistości.

Co my zwykli ludzie możemy zrobić, nic. Tylko się modlić - czytamy.

Reporter relacjonuje atak Rosji na Ukrainę. Nagle szum. "Usłyszeliśmy pięć wybuchów"

