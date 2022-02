Bieżące informacje na temat sytuacji na Ukrainie możecie znaleźć na stronie głównej Gazeta.pl.

24 lutego 2022 roku o godzinie 4:00 czasu polskiego rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Władimir Putin ogłosił początek "operacji wojskowej" i wezwał ukraińskich żołnierzy do złożenia broni. W pierwszych godzinach przeprowadzono ostrzał rakietowy wokół m.in. Kijowa, Odessy i Charkowa. Sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie, więc jeśli chcesz być na bieżąco, kliknij w ten link. Polskie gwiazdy także poruszyła sytuacja na Ukrainie i postanowiły zamiesić w mediach społecznościowych wpisy wspierające Ukraińców i Ukrainki w tej trudnej sytuacji.

Gwiazdy wspierają Ukrainę. Hanna Lis

Dziennikarka dodała wzruszający wpis, którym chciała wyrazić wsparcie dla Ukrainy. Napisała:

Sercem z Ukrainą, ale serce tu już nie wystarczy. Zachód przespał inwazję i aneksję Krymu, teraz mamy tego skutki. Wojnę w sercu Europy.

Później opowiedziała także o analogii do czasów wojny. Uznała, że są one jak najbardziej na miejscu i dodała, że jej zdaniem Zachód powinien jak najszybciej zareagować na działania Władimira Putina:

Myślę z bólem, że analogie z 1939 rokiem są uprawnione. Atak na Ukrainę to atak na cały świat Zachodu i jego wartości. Zachód musi powstrzymać Putina - przekonywała dziennikarka.

Hanna Lis Instagram / hanna_lis screen

Bartek Jędrzejak

Dziennikarz telewizyjny także jest zaniepokojony sytuacją na Ukrainie. Prezenter pogody dodał relację, w której opowiada o swoich przemyśleniach na temat aktualnej sytuacji. Napisał:

Władimir Putin zapowiedział też III Wojnę Światową. Zapowiedział, że jeśli państwa europejskie lub jakiekolwiek inne włączą się w konflikt, to poniosą surowe konsekwencje, jakich Europa i świat jeszcze nie widziały.

Bartek Jędrzejak Instagram / bartekjedrzejak_official

Bartek Jędrzejak Instagram / Bartek Jędrzejak screen

Bartek Jędrzejak Instagram / bartekjedrzejak_official

Monika Olejnik

Dziennikarka polityczna i gospodyni "Kropki nad i" zabrała głos w sprawie wojny na Ukrainie. Wrzuciła na Instagram mocny wpis:

Tragiczny dzień dla świata. Putin o godzinie 4:00 nad ranem zaatakował Ukrainę. Rozpoczął wojnę. Kochani bądźcie silni! Jesteśmy z Wami. Rosja was i nas nie pokona!!! Rosjanie bądźcie z nami - nie z Putinem! - napisała poruszona gwiazda.

Magdalena Boczarska

Aktorka wstawiła do sieci piękną grafikę autorstwa Oksany Drachkovskiej.

Rafał Jonkisz

Sytuacja na Ukrainie sprowokowała modela do podzielenia się swoimi refleksjami nad wojnami. Przekazał:

Szkoda, że w tych wszystkich wojenkach nie wychodzą na front ci, którzy to wszystko prowokują, a zwykli ludzie, którym wpajane jest: "Bóg, honor i ojczyzna". Nie mówiąc o cywilach...

Rafał Jonkisz Instagram / Rafał Jonkisz screen

Dodał także zdjęcie warszawskiego muralu poruszającego tematykę wojenną.

Rafał Jonkisz Instagram / Rafał Jonkisz screen

Joanna Racewicz

Dziennikarka pokusiła się tylko o napis "UKRAINA" i dodała przy nim kilka emotikonów serduszek w kolorze flagi ukraińskiej.

Julia Kamińska

Aktorka bardzo przeżywa stan wojenny na Ukrainie, dlatego postanowiła podzielić się z obserwatorami i obserwatorkami screenem prywatnej wiadomości, w której rozmawia z mieszkanką zagrożonego rejonu. W swojej wypowiedzi namawia do przyjazdu do Polski.

Małgorzata Kożuchowska

Aktorka jest bardzo poruszana wydarzeniami na Ukrainie. Napisała w związku z tym wymowny wpis:

Ukraino nie jesteś sama! Łzy niedowierzania, że to się dzieje! NIE dla chorych ambicji i imperialistycznych zapędów Putina! Mam nadzieję, że Europa i cały świat będą silne i odważne w odpowiedzi na tę zbrojną agresję! Bracia Ukraińcy jesteśmy z wami! My Polacy wiemy, co to wojna i radziecka okupacja. NIGDY WIĘCEJ WOJNY!!!

