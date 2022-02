Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Choć Laura Wielich i Karol Maciesz brali udział w piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", parą zostali dopiero po rozpoczęciu emisji odcinków z ich udziałem. W programie eksperci dopasowali im innych partnerów, ale żadne z tych małżeństw nie przetrwało. Uczestnicy matrymonialnego show nawiązali kontakt, gdy zobaczyli się w telewizji i bardzo szybko między nimi zaiskrzyło. Obydwoje wzięli udział w specjalnym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w którym zdradzili nieznane dotąd szczegóły z początków ich relacji. Okazuje się, że Karol wpadł Laurze w oko jeszcze przed pierwszym spotkaniem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura i Karol o początkach związku

Gdy piąty sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia" trafił do emisji, uczestnicy w końcu mieli okazję dowiedzieć się, kto jeszcze brał udział w programie, a dzięki temu - skontaktować się ze sobą. W odcinku specjalnym show Iga, która została żoną Karola, wyjawiła, że przez pewien czas miała bliski kontakt z Laurą. Przyjaźń skończyła się niestety, gdy Iga dowiedziała się, że jej były partner i koleżanka z programu zaczęli się spotykać.

Karol zdradził, że poznał Laurę, gdy do emisji trafił drugi odcinek, czyli na początku marca. Uczestniczka programu nie ukrywa, że od razu bardzo jej się spodobał. Szybko spotkali się na żywo i równie szybko, bo już na drugiej randce, uznali, że chcą być parą.

W momencie, kiedy Karol wysłał do mnie zaproszenie, pomyślałam: o, wow! Byłam ciekawa jego, tak samo, jak byłam ciekawa dziewczyn. Pierwsza rozmowa była gdzieś w okolicach marca. Po jakichś dwóch tygodniach było nasze pierwsze spotkanie. Karol przyjechał tutaj do mnie, w połowie marca ja go odwiedziłam w Jelczu. Od tego drugiego spotkania pojawiły się takie emocje, że wiedzieliśmy, że chcemy spróbować - mówi Laura.

Partnerka Karola powiedziała także, że od tego czasu każdy kolejny weekend spędzali razem. Oboje przyznali, że spodobali się sobie już po pierwszych odcinkach programu, a połączyło ich między innymi zamiłowanie do gotowania. Teraz zakochani chcą przekuć pasję w biznes i otworzyć firmę cateringową.

Chociaż miłość narodziła się między nimi szybko, nie mogli ujawniać związku przed zakończeniem emisji piątej edycji programu. O tym, że są razem, opowiedzieli dopiero latem 2021 roku. Laura i Karol nie zwlekali z decyzją o wspólnym zamieszkaniu i uznali, że to on przeprowadzi się do ukochanej do Gliwic. W odcinku specjalnym "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaprzeczyli pogłoskom, że są już po ślubie, a Karol podkreślił, że jeśli będzie chciał oświadczyć się Laurze, to z pewnością ona dowie się o tym pierwsza. Zakochani myślą także o powiększeniu rodziny.

