Piękny gest Lady Pank w stronę Ukrainy. Zmienili słowa utworu. Obywatele od razu zareagowali

Zespół Lady Pank zagrał koncert w warszawskim klubie Progresja. W repertuarze znalazł się kawałek "Ameryka", pochodzący z wydanego w zeszłym roku albumu LP40. W tekście piosenki pierwotnie muzycy śpiewali o tym, że świat się zmienia. Kiedyś Ameryka, będąca synonimem marzeń, dziś "staje w ogniu". Teraz zmienili w refrenie jedno słowo, by wesprzeć Ukrainę.

Lady Pank zmienia słowa w piosence "Ameryka"

W Progresji wybrzmiał utwór "Ameryka", choć teraz zasadna byłaby także zmiana tytułu. Muzycy zamienili bowiem w tekście słowo Ameryka na Ukraina, czym wzbudzili wielki aplauz widowni.

Ukraina jest w ogniu

Cała dziś płonie

Ukraina jest w ogniu

Świat stanął na głowie

Po koncercie na muzyków spłynęła fala podziękowań. Wśród nich znalazło się wiele poruszających słów od obywateli Ukrainy. Jedną z wiadomości zespół udostępnił na Instagramie:

Chciałbym podziękować zespołowi Lady Pank za wspieranie Ukrainy na koncercie w Warszawie. Niestety, nie miałem okazji pójść na koncert z powodów zdrowotnych, ale widziałem nagrania. Dziękujemy, lubimy was i zawsze czekamy z koncertem w wolnej, niepodległej Ukrainie. Dziękujemy bardzo i też dziękujemy wszystkim Polakom, którzy nas podtrzymują w tej trudnej chwili - czytamy.

W momencie, w którym muzycy odśpiewywali słowa zmienionej piosenki, nie doszło jeszcze do militarnego ataku. Rano Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie "operacji wojskowej".

Oryginalny tekst utworu "Ameryka"

Pierwszy krok na księżycu jak skok przez czas

Obietnica wolności Coca Coli smak

Jestem dzieckiem i chcę gnać za ocean wyśnić wielki sen

Wyobraźnia zbyt silna by nie ulec jej

-

Ameryka jest w ogniu

Cała dziś płonie

Ameryka jest w ogniu

Świat stanął na głowie

Ameryka jest w ogniu

Cała dziś płonie

Ameryka jest w ogniu Świat stanął na głowie

-

Schody do nieba i szarość dnia

Tak jakbym patrzył spoza krat

Rozkładówki z gazet mam więc oklejam papierowe drzwi

Davis Coltrane i Hendrix to był cały mój świat

-

Ameryka jest w ogniu

Cała dziś płonie

Ameryka jest w ogniu

Świat stanął na głowie

Ameryka jest w ogniu

Cała dziś płonie

Ameryka jest w ogniu

Świat stanął na głowie

-

Ameryka jest w ogniu

Cała dziś płonie

Będę szukał Wolności

Nawet po drugiej stronie

-

Ameryka jest w ogniu

Cała dziś płonie

Będę szukał Wolności

Nawet po drugiej stronie

