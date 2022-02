Księżna Kate chce kolejne dziecko! "Wracam do domu i mówię: miejmy następne". Dodała, co na to William

Więcej ciekawostek na temat brytyjskiej rodziny królewskiej znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Księżna Kate ma już troje dzieci. Okazuje się jednak, że żona Williama chciałaby zajść w kolejną ciążę. Doskonale odnajduje się w roli mamy, ale z maluchami przebywa też podczas wypełniania obowiązków członkini rodziny królewskiej. To właśnie one skłaniają ją do myślenia o kolejnym maluchu. A co na to William?

Księżna Kate marzy o kolejnym dziecku

Trójka dzieci wymaga sporo pracy i ogromnego zaangażowania. Księżna Kate na tym jednak nie poprzestaje. Jej królewskie obowiązki związane są przede wszystkim z pomocą najmłodszym. Ostatnio włączyła się w kampanię na rzecz zdrowia psychicznego dzieci, w związku ze skutkami pandemii COVID-19.

Często Kate spotyka się też z bardzo małymi pociechami. To one najbardziej inspirują ją do powiększenia rodziny.

William zawsze martwi się, gdy spotykam się z dziećmi poniżej roku. Wracam do domu i mówię: zróbmy sobie jeszcze jedno - powiedziała Kate w rozmowie z magazynem "People".

Księżna Kate nie ukrywa, że niemowlęta ją rozczulają. Pokazała to niedawno w filmiku ze szpitala Lancashire, gdzie pozowała z nowo narodzonym dzieckiem. Malec wyraźnie ją zauroczył, a osoby wokół zaczęły żartować, że księżna niedługo sama będzie chciała ponownie zajść w ciąże.

Nawet nie podsuwajcie mojej żonie takich pomysłów - odpowiedział William.

Widocznie mu troje dzieci w domu na razie wystarcza. Czy w końcu zgodzi się "zrobić sobie kolejne"? Najmłodszy synek książęcej pary Louis ma trzy lata.