Michał Wiśniewski będzie mieć kolejne dziecko? Pozytywny wynik testu na to wskazuje

Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Pola Wiśniewska jest piątą żoną legendarnego lidera grupy Ich Troje. Para wspólnie wychowuje syna, Falco. Wszystko wskazuje na to, że rodzina piosenkarza ponownie się powiększy. Ukochana Michała Wiśniewskiego właśnie udostępniła zdjęcie pozytywnego wyniku testu ciążowego. Zdradziła również internautom płeć dziecka.

Zobacz wideo Po kim geny odziedziczyła córka Pauliny Krupińskiej?

Dumny tata pochwalił się zdjęciem ze szpitala. Zdradził, jak czuje się syn

Michał Wiśniewski przywita na świecie kolejne dziecko?

Michał Wiśniewski poznał Polę za pośrednictwem portalu randkowego. Gdy zaczynali ze sobą korespondować, piosenkarz nie zdradził swojej tożsamości. Parę połączyła miłość do zwierząt i wspólna przeszłość. Oboje mają po czworo dzieci i liczne nieudane związki za sobą. Zakochani pobrali się w 2020 roku. W styczniu następnego roku na świat przyszedł ich wspólny syn, Falco. W środę Pola na InstaStories pochwaliła się radosną nowiną. Udostępniła krótki filmik, na którym leży zamyślona na łóżku. Do kadru dołączyła małą grafikę testu ciążowego z pozytywnym wynikiem. Nie jesteśmy jednak pewni, czy cała relacja jest zupełnie poważna. Pola zamieściła bowiem również krótki komentarz, w którym zdradza płeć dziecka. Problem w tym, że migający napis raz mówi, że będzie to chłopiec, innym razem, że dziewczynka, a na koniec wskazuje na bliźniaki.

Gratulacje, to bliźniaki.

To chłopiec!

Dziewczynka nadchodzi.

Pola Wiśniewska instagram.com/ wisniewska_pola

Jeżeli Pola Wiśniewska chciała zrobić dowcip to rzeczywiście udany. Natomiast jeśli naprawdę po raz kolejny zostanie mamą, to oczywiście jej gratulujemy.

To Klara? Nie, to Anna Lewandowska w dzieciństwie! Niesamowite podobieństwo