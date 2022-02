Księżna Kate na spotkanie w Danii wybrała szary płaszcz od jednej ze swoich ulubionych projektantek. Choć ten sięgał jej prawie do ziemi, wiatr podwiewał go tak, że było widać nogi żony Williama. Do tego dobrała szpilki. Nie było jej zimno?

6 EASTNEWS Otwórz galerię Na Gazeta.pl