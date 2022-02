Księżniczka Stella ma dopiero 10 lat, a już wie, że zostanie królową. Lud ją pokochał

Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Ma tylko dziesięć lat, a już zdaje sobie sprawę z tego, kim jest. Narodziny księżniczki Stelli uczczono 21 salwami armatnimi przed Pałacem Królewskim w Sztokholmie. Stella Sylwia Ewa Maria Bernadotte to córka księżniczki Wiktorii i księcia Daniela. Obecnie jest druga w kolejce sukcesji do tronu Szwecji zaraz po swojej mamie.

Zobacz wideo Jak to jest być Kate i Williamem? Wcale nie tak prosto, jak może się wydawać

Sprawdź sekret długowieczności Elżbiety II

23 lutego 2012 roku o godzinie 4:26 w Szpitalu Karolinska w Solnie przyszła na świat księżniczka Stella. Dziewczynka ważyła 3,28 kg i mierzyła 51 cm. Jej imię oraz tytuł księżnej Östergötlandu nadał następnego dnia jej dziadek, Karol XVI Gustaw. Trzy miesiące później odbył się chrzest księżniczki, ceremonię poprowadził sam arcybiskup Andres Wejryd, polewając dziedziczkę trony wodą chrzcielną ze źródła bałtyckiej wyspy Olandia. Tego dnia król Szwecji odznaczył dziewczynkę orderem Serafinów.

Księżniczka Stella otrzymała nietypowy prezent z okazji chrztu

Po uroczystości przedstawiciele europejskich monarchii i szwedzcy politycy zgromadzili się licznie w Sztokholmie. Zamiast prezentów księżniczka Wiktoria poprosiła o wpłaty na fundację zajmującą się promocją zdrowia i przeciwdziałaniem wykluczenia wśród dzieci i młodzieży w Szwecji. W wielu cukierniach pojawił się różowy tort Stella.

17 maja 2014 roku księżniczka Stella wyruszyła z rodzicami w podróż na prowincję Östergötland, której jest patronką. Wówczas została otwarta bajkowa ścieżka, która znajduje się w rezerwacie przyrody Lake Tåkern. Dziesięcioprzystankowa trasa ma 700 metrów i znajdują się na niej przystanki z postaciami bajek dla dzieci. Był to prezent z okazji chrzcin.

Księżniczka Stella ma nietypowe hobby

Księżniczka Wiktoria za wszelką cenę chroni prywatności swoich dzieci, jednak w mediach regularnie pojawiają się informacje na temat Stelli i jej młodszego brata Oskara. Przyszła królowa Szwecji pilnie uczy się języka angielskiego, uwielbia tańczyć i bawić się na świeżym powietrzu, a jej idolką jest Pipi Pończoszanka. W styczniu 2017 roku złamała nogę podczas jazdy na nartach w Aplach. Osoba związana ze szwedzką rodziną królewską podaje, że wnuczka lubi uciekać od królowej Sylwii.

George i Charlotte mają konkurencję? To urocza 6-letnia szwedzka księżniczka

Kiedy Sylwia zajmuje się wnuczką i rozmawia ze mną przez telefon, najczęściej słyszę: "Stella, zostań z babcią... Muszę kończyć, Stella uciekła" - podaje znajoma królowej Sylwii.

W 2018 roku księżniczka Stella zaczęła uczęszczać do prywatnej szkoły Campus Manilla w Sztokholmie. Dziewczynka coraz częściej występuje publicznie i już przygotowuje się do przyszłych królewskich obowiązków. Wie, że to ona zasiądzie na szwedzkim tronie.