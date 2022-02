Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Stan zdrowia królowej Elżbiety II od kilku tygodni jest obiektem zainteresowań mediów z całego świata. Niektórzy spekulują, że sprawa może być naprawdę poważna. Pojawiły się nawet plotki o jej rzekomej śmierci. Pałac Buckingham wydał oświadczenie, w którym uspokoił, że monarchini wraca do pełni sił. Zdaniem internautów fotografia księżnej Kate z pobytu w Danii może wskazywać na to, że w brytyjskiej rodzinie królewskiej nie doszło do żadnej tragedii.

Zobacz wideo Księżna Kate spróbowała swoich sił w muzyce elektronicznej. William pękał ze śmiechu

Rozbawiona księżna Kate szaleje podczas w Lego Foundation Play Lab w Kopenhadze

Podczas gdy książę William tymczasowo przejął obowiązki królowej Elżbiety II, jego małżonka wybrała się na samotną wycieczkę do Danii. We wtorek, 22 lutego, odwiedziła Uniwersytet Kopenhaski. Oprócz tego Middleton pojechała do Lego Foundation Play Lab w Kopenhadze, gdzie zdecydowanie pokazała swoją zabawną stronę. W pewnym momencie zamiast zejść po schodach, zjechała na zjeżdżalni. Niektórzy internauci twierdzą, że gdyby rzeczywiście stan zdrowia królowej był bardzo poważny, księżna Kate nie zachowywałaby się w ten sposób.

Stan zdrowia królowej Elżbiety II

Kilka dni temu Pałac Buckingham przekazał, że królowa Elżbieta II zmaga się z zakażeniem koronawirusem. Jej obowiązki tymczasowo przejął książę William. Mimo wcześniejszych zapewnień brytyjska monarchini nie weźmie również udziału w zaplanowanych spotkaniach, które miały obyć się zdalnie. 23 lutego do mediów trafiło oficjalne oświadczenie, w którym poinformowano, że jej najbliższe aktywności będą zależeć od tego, jak będzie wyglądał dalszy przebieg choroby.

Z racji tego, że Jej Wysokość wciąż doświadcza umiarkowanych, podobnych do przeziębienia symptomów choroby, podjęto decyzję o tymczasowym wstrzymaniu jej wirtualnych aktywności. Królowa nadal zamierza jednak wykonywać najlżejsze obowiązki. Informacje o kolejnych spotkaniach w tym tygodniu zostaną podjęte w najbliższym czasie - informuje Pałac Buckingham.

Życzymy królowej Elżbiecie II szybkiego powrotu do pełni sił.

Pałac Buckingham wydał oświadczenie ws. stanu zdrowia królowej