Program "Hotel Paradise" stał się wielkim hitem stacji TVN i doczekał się piątej edycji. Za nami drugi odcinek najnowszego sezonu. Aby nie było nudno, producenci zadbali o znaczące zmiany. Rajski hotel przenieśli do Panamy. Nowo powstałe pary wybrały klucze do swoich sypialni, lecz nie wszyscy są zadowoleni z osób z którymi będą je dzielić.

Zobacz wideo Klaudia El Dursi o diecie w "Hotelu Paradise"

"Hotel Paradise". Co wydarzyło się w drugim odcinku show?

Klaudia stanęła przed trudnym wyborem już na samym początku. Przy jej piżamie było aż trzech kandydatów, lecz jak sama zaznaczyła wolałaby, żeby ktoś inny wybrał jej nocną bieliznę. Postanowiła, że do pary zaprosi Michała, który był najbliżej. Taki obrót sprawy sprawił, że Grzegorz i Kamil zostali bez pary. Decydujący głos należał więc do Oli, która samotnie stała przy swoim wieszaku. Wybór padł na Kamila. To oznacza, że Grzegorz został pierwszym singlem w "Hotelu Paradise".

Kamil od początku nie ukrywał, że jest zainteresowany tylko Karoliną. Wylądował jednak w patrzę z Olą. Ma on jednak już plan.

Będę w parzę z Olą przez jakiś tam czas i jeżeli się okaże, że Karolina nie chciałaby wybrać mnie no to pewnie będę z nią na przeczekanie - oznajmił Kamil.

Ola jednak przyznała, że jej obecny partner podoba jej się najbardziej pod względem wyglądu.

Pierwsza wspólna noc za nami. Pary odbyły poważne rozmowy, było także miejsce na wieczorną medytację. Następnego dnia czekała już na pary Klaudia El Dursi z pierwszą zabawą. Uczestnicy mieli odgadnąć czy dany fakt o kimś jest prawdą czy fałszem. Po dowiedzeniu się kilku ciekawych rzeczy o sobie panowie mieli przygotować włoską kolację, kiedy panie delektowały się winem na degustacji. Miły wieczór został przerwany przez El Dursi, która oznajmiła, że w hotelu zaraz pojawi się kolejny singiel.

Nowe odcinki piątego sezonu emitowane są cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.35.