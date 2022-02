Bądź na bieżąco. Więcej o rodzeństwie znanych i lubianych przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Joanna Krupa i Marta Andretti

Joanna Krupa przypomniała całemu światu o swojej siostrze. Dawno niewidziana w show-biznesie Marta Andretti, wcale nie tęskni za światłem fleszy i czerwonymi dywanami. Po występie w 13. edycji "Tańca z gwiazdami" i pojawieniu się u Kuby Wojewódzkiego zniknęła. Siostra modelki wybrała życie rodzinne u boku Marco Andrettiego. Małżeństwo jednak zakończyło się w grudniu 2021 roku. Trzeba przyznać, że obydwie siostry zachwycają.

Joanna Krupa z siostrą Fot. @joannakrupa

Cezary i Radosław Pazura

Sława Cezarego Pazury wciąż świeci mocno. Aktor aktywnie działa w polskim show-biznesie oraz w social mediach. Na Instagramie często dodaje zdjęcia z żoną Edytą i dziećmi. To nie jedyny Pazura w naszym rodzimym show-biznesie. Cezary ma brata Radosława, który również jest aktorem.

Cezary Pazura, Radosław Pazura Instagram/czarekpazura

Julia Wieniawa i Alicja Wieniawa-Narkiewicz

Julka Wieniawa to niekwestionowanie jedna z najpopularniejszych polskich gwiazd. Wszechstronnie utalentowana, podbiła już kino i telewizje oraz odniosła sukces w biznesie, przyszedł czas na scenę muzyczną. W jej ślady idzie jedna z jej sióstr. Alicja Wieniewa-Narkiewicz może się pochwalić rolą w serialu "Przyjaciółki", ale kto wie, może to dopiero początek jej kariery. Ciekawe czy starsza siostra udziela jej aktorskich rad.

Julia Wieniawa z siostrą i babcią Fot. @juliawieniawa

Doda i Rafał Rabczewski

Doda i jej przyrodni brat Rafał tworzyli udany duet przez ponad siedem lat. Rabczewski był nie tylko jej menadżerem koncertowym, ale również przyjacielem w najtrudniejszych dla niej chwilach. Obecnie rodzeństwo już nie współpracuje ze sobą.

Doda i Rafał Rabczewscy KAPIF.PL/KAPIF

Aleksander i Adam Baron

Brat Aleksandra Barona na co dzień gra w zespole jazzowym Pink Freud. Dodatkowo komponuje i produkuje muzykę do spektakli teatralnych. Koncertuje i nagrywa między innymi z Darią Zawiałow, Krzysztofem Zalewskim czy Wojciechem Mazolewskim. Od października 2015 roku jest nauczycielem w założonej przez siebie Szkole Muzyki Nowoczesnej. Miłość do muzyki Alek i Adam odziedziczyli po ojcu, który jest słynnym polskim saksofonistą jazzowym i kompozytorem.

Aleksander i Adam Baron Screen TVP2

Maciej i Filip Zakościelni

Maciej Zakościelny ma brata Filipa. W przeciwieństwie do sławnego aktora Filip wybrał zupełnie inną ścieżkę kariery. Skończył studia ekonomiczne, od lat pracuje w różnych bankach. Z jego profilu na Instagramie możemy dowiedzieć się, że uwielbia podróżować, chodzić na koncerty oraz spędzać czas z przyjaciółmi.

Filip Zakościelny, brat Macieja Zakościelnego Instagram.com/ paulinawyka

J Lo, Lynda i Leslie Lopez

Jennifer Lopez ma dwie siostry – Leslie i Lindę. Leslie jest najstarsza z rodzeństwa i także zajmuje się muzyką. Jest utalentowaną śpiewaczką operową. Siostry często publikują wspólne zdjęcia w mediach i wspierają swoje dokonania.

J Lo z siostrami Fot. @lyndalopez08

Chris, Liam, Luke Hamesworth

Cała trójka braci związana jest z Hollywood. Australijscy przystojniacy są aktorami. Trzeba jednak przyznać, że to Chris i Liam odnoszą największe sukcesy. Chris to nordycki bóg w świecie Marvela, Liam wystąpił w trylogii "Igrzyska śmierci". Był też mężem Miley Cyrus.

Liam, Luke i Chris Hemsworth Fot. @liamhemsworth