Anna Bardowska dała się poznać widzom, dzięki udziałowi w programie TVP "Rolnik szuka żony". Uczestniczce drugiego sezonu telewizyjnego show udało się znaleźć miłość swojego życia, Grzegorza. Para tworzy udane małżeństwo, a ujęciami z życia prywatnego chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Tym razem kobieta pochwaliła się projektem nowego pokoju dla ukochanej córeczki. Trzeba przyznać, że przyszła przestrzeń będzie wyglądać imponująco.

Anna Bardowska pokazała projekt pokoju córki. Wygląda zachwycająco!

Ich małżeństwo jest dowodem na to, że można znaleźć miłość w telewizji. Tworzą zgraną parę już od pięciu lat. Od zakończenia transmisji programu fani śledzą losy swoich ulubieńców w mediach społecznościowych.

Kobieta podzieliła się z obserwatorami zdjęciem, na którym widać, jak w przyszłości będzie wyglądał pokój jej córki. Na projekcie widać delikatną beżową tapetę w białe groszki, która idealnie nadaje się do pokoju małej dziewczynki. Wyróżnia się drewniana półka w kształcie jelenia. To, co jednak zwróciło naszą uwagę to ogromna tapeta, na której namalowano bajkowe, leśne zwierzęta. Wzrok przykuwa także huśtawka, dzięki której dziecko będzie mogło się wyszaleć po szkolnych zajęciach.

Projekt pokoju córki Anny Bardowskiej Isntagram / ania.bardowska

Niezwykle praktycznym i nowoczesnym rozwiązaniem jest użycie długiej lady, dzięki której dziewczynka będzie miała dużo miejsca na odrabianie zadań domowych. Wrażenie robi także ogromna przestrzeń i wysoki sufit.

